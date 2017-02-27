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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11160111611116211163
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:02

Йдемо до 37.хх на налікє?
koder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:35

  Ой+ написав:
  Realist написав:Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)

В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса.
Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.


треба ретельно користуватись фінансовою допомогою, не сорити грошима (стадіони ремонтувати , або барабани купувати?), гроші на марафон/кіно/театри/освіту скоротити до 10% від плану
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:36

  koder написав:Йдемо до 37.хх на налікє?

опт тримає зубами 38.0
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:48

Царь Соломон "Все проходит и это пройдет
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:56

  prodigy написав:
  koder написав:Йдемо до 37.хх на налікє?

опт тримає зубами 38.0

Опту надо время, чтобы внести правки в текущий курс USD.
Ждем новостей 7 февраля по вопросу финансовой помощи Украине от США.
Вероятность 50/50.
Тогда динамика курса будет более понятна.
Victor8
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