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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:02
Йдемо до 37.хх на налікє?
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koder
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:35
Ой+ написав: Realist написав:
Хоча, погоджуюсь, що частинка того попиту була через відому фразу Вовка із "Ну погоди" "А все бегут, бегут, бегут и я бегу!" (с)
В цьому мультику часто обігрувалися відомі шлягери. Ось і ця пісня це переспів Валерія Леонтьєва "Зеленый свет" 1984 р. на музику Паулса.
Допомога ЄС, якщо її не підкріплять значно більшими сумами, не вирішить цьогорічних потреб для підтримання теперішнього рівня.
треба ретельно користуватись фінансовою допомогою, не сорити грошима (стадіони ремонтувати , або барабани купувати?), гроші на марафон/кіно/театри/освіту скоротити до 10% від плану
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prodigy
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:36
koder написав:
Йдемо до 37.хх на налікє?
опт тримає зубами 38.0
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prodigy
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:48
Царь Соломон "Все проходит и это пройдет
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:56
prodigy написав: koder написав:
Йдемо до 37.хх на налікє?
опт тримає зубами 38.0
Опту надо время, чтобы внести правки в текущий курс USD.
Ждем новостей 7 февраля по вопросу финансовой помощи Украине от США.
Вероятность 50/50.
Тогда динамика курса будет более понятна.
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Victor8
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:36
prodigy написав:
опт тримає зубами 38.0
нехай тримаються на 36,59
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sens
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:40
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................02.02.2024...........05.02.2024
дата розрахунку.................01.02.2024............02.02.2024
Євро....................................40,6695.................40,8797
Долар США.........................37,6047.................37,5698...-0.09%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.02.2024.........................37,6021
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0881 (на прошлой сессии 1.0815) +0.61%
Реагируя на вчерашнюю попытку роста, открылись чуть выше вчерашнего закрытия. После этого неспешно пошли вниз.
Справочный курс оказался на уровне действующего официального, но котировки к этому времени уже были ниже.
Официальный курс потерял более трех копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 3.49 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.99 (на прошлой сессии 103.60)
То, что вчера казалось просто колебаниями, на самом деле оказалось началом весьма активного снижения, которое началось с самого утра. После 15 снижение ускорилось и весьма активно продолжалось до вечера. Вечером темп сильно замедлился, но тенденция просматривается до сих пор.
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Сибарит
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:44
Victor8 написав: prodigy написав: koder написав:
Йдемо до 37.хх на налікє?
опт тримає зубами 38.0
Опту надо время, чтобы внести правки в текущий курс USD.
Ждем новостей 7 февраля по вопросу финансовой помощи Украине от США.
Вероятность 50/50.
Тогда динамика курса будет более понятна.
6 числа могут прийти куда более важные новости из верховной зРады если в первом чтении примут законопроект о мобилизации с блокировкой счетов))
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asti
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:12
6 числа могут прийти куда более важные новости из верховной зРады если в первом чтении примут законопроект о мобилизации с блокировкой счетов))[/quote]
Закон про кріпацтво.
Як казав на днях по телемарафону командир батальйону безпілотників якоїсь бригади ,,І не надійтесь що через 36 місяців відпустять на дембель. Де тоді взяти навчених обстріляних солдата, сержанта, офіцера? ,,
Як при царях кріпаків здавали в солдати на 25 років. Один вихід живим з ЗСУ інвалідом.
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alex lem
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:30
alex lem написав:
Один вихід живим з ЗСУ інвалідом
вроде и таких держали, не?
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Proofy
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