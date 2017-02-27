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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:35
треба ретельно користуватись фінансовою допомогою, не сорити грошима (стадіони ремонтувати , або барабани купувати?), гроші на марафон/кіно/театри/освіту скоротити до 10% від плану
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:56
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:40
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................02.02.2024...........05.02.2024
дата розрахунку.................01.02.2024............02.02.2024
Євро....................................40,6695.................40,8797
Долар США.........................37,6047.................37,5698...-0.09%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.02.2024.........................37,6021
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0881 (на прошлой сессии 1.0815) +0.61%
Реагируя на вчерашнюю попытку роста, открылись чуть выше вчерашнего закрытия. После этого неспешно пошли вниз.
Справочный курс оказался на уровне действующего официального, но котировки к этому времени уже были ниже.
Официальный курс потерял более трех копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 3.49 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.99 (на прошлой сессии 103.60)
То, что вчера казалось просто колебаниями, на самом деле оказалось началом весьма активного снижения, которое началось с самого утра. После 15 снижение ускорилось и весьма активно продолжалось до вечера. Вечером темп сильно замедлился, но тенденция просматривается до сих пор.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:44
6 числа могут прийти куда более важные новости из верховной зРады если в первом чтении примут законопроект о мобилизации с блокировкой счетов))
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:12
6 числа могут прийти куда более важные новости из верховной зРады если в первом чтении примут законопроект о мобилизации с блокировкой счетов))[/quote]
Закон про кріпацтво.
Як казав на днях по телемарафону командир батальйону безпілотників якоїсь бригади ,,І не надійтесь що через 36 місяців відпустять на дембель. Де тоді взяти навчених обстріляних солдата, сержанта, офіцера? ,,
Як при царях кріпаків здавали в солдати на 25 років. Один вихід живим з ЗСУ інвалідом.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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