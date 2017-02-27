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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11161111621116311164
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:53

І все буде добре для кожного з нас

І все буде добре - настане той час!©😁😁😁
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:03

  asti написав:Так задолбала уже эта неопределенность... Доллар упал, сдавать его уже нет смысла но и покупать при этом не на что. Я хотел было прикупить себе гривневых бумаг но потом передумал из-за этих возможных арестов счетов. А тут Америка ещё резину тянет, короче, как обычно заработать что-нибудь серьезное можно только серьезно рискуя.
А серьезно рисковать не хочется. В общем всё подвисло. Странные люди - три недели, даже больше гребли доллар на все по 39 и выше, а теперь его и по 38 трудно сбыть. И так целый день в сомнениях - то ли продать по 38+ пока ещё дают и купить бумаги или подождать ещё и на позитиве, если доллар уйдет ниже 38 продать часть ОВГЗ и купить подешевевшую валюту...
якщо купляли по 39 і зараз продасте по 38 , десь в травні вийдете в нуль якщо перенести в грн і депозит, можна притримати готівку і чекати на новий пік валюти , можна вкластися у валютні ОВДП,і зробити свій економічний вклад , можна нічого не робити - майбутнє невідоме
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Так задолбала уже эта неопределенность... Доллар упал, сдавать его уже нет смысла но и покупать при этом не на что
Последняя ракета ожидается в середине февраля, кто захочет сдать дол по 38,5. Далее кто не успел, тот опоздал - встречаем летний курс 37,5 и ниже.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:31

  sens написав:
  asti написав:А серьезно рисковать не хочется. В общем всё подвисло. Странные люди - три недели, даже больше гребли доллар на все по 39 и выше, а теперь его и по 38 трудно сбыть. И так целый день в сомнениях - то ли продать по 38+ пока ещё дают и купить бумаги или подождать ещё и на позитиве, если доллар уйдет ниже 38 продать часть ОВГЗ и купить подешевевшую валюту...
якщо купляли по 39 і зараз продасте по 38 , десь в травні вийдете в нуль якщо перенести в грн і депозит, можна притримати готівку і чекати на новий пік валюти , можна вкластися у валютні ОВДП,і зробити свій економічний вклад , можна нічого не робити - майбутнє невідоме
По 39 майже нічого не куплялося, а те що й куплялося то по-перше то був відкуп зданого по 39,50 та вище, а по-друге вже давно продано, тому не перейматесь)) ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:тому не перейматесь))
аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
sens
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