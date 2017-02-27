asti написав:

Так задолбала уже эта неопределенность... Доллар упал, сдавать его уже нет смысла но и покупать при этом не на что. Я хотел было прикупить себе гривневых бумаг но потом передумал из-за этих возможных арестов счетов. А тут Америка ещё резину тянет, короче, как обычно заработать что-нибудь серьезное можно только серьезно рискуя.А серьезно рисковать не хочется. В общем всё подвисло. Странные люди - три недели, даже больше гребли доллар на все по 39 и выше, а теперь его и по 38 трудно сбыть. И так целый день в сомнениях - то ли продать по 38+ пока ещё дают и купить бумаги или подождать ещё и на позитиве, если доллар уйдет ниже 38 продать часть ОВГЗ и купить подешевевшую валюту...