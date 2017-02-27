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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:41
asti написав: sens написав: asti написав:
тому не перейматесь))
аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...
Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.
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Investor_K
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:19
Investor_K написав: asti написав: sens написав:
аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...
Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.
Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?
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whois2010
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:30
whois2010 написав: Investor_K написав: asti написав:
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...
Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.
Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?
А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує ?
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Игорь
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:32
Игорь написав:
А якщо не хочу бути мільйонером
whois2010 написав: Investor_K написав:
Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.
Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?
, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує ?
То будете мільйардером
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:37
Игорь написав:
А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує
дивіться декларації НАЗК українських судей, прокурорів, депутатів та вчиться, як треба жити, в яких активах і де саме зберігати свої накопичення
Взагалі реєстр декларацій НАЗК є, імхо зрозуміло, безкоштовним джерелом інформації для хатніх ворів і грабіжників.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 02 лют, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:44
Yuri_61 , при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру
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