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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11162111631116411165
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:41

  asti написав:
  sens написав:
  asti написав:тому не перейматесь))
аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:19

  Investor_K написав:
  asti написав:
  sens написав: аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.

Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:30

  whois2010 написав:
  Investor_K написав:
  asti написав: А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.

Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?

А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:32

  Игорь написав:
  whois2010 написав:
  Investor_K написав:Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.

Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?

А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує ?

То будете мільйардером
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:37

  Игорь написав:
А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує


дивіться декларації НАЗК українських судей, прокурорів, депутатів та вчиться, як треба жити, в яких активах і де саме зберігати свої накопичення :mrgreen:
Взагалі реєстр декларацій НАЗК є, імхо зрозуміло, безкоштовним джерелом інформації для хатніх ворів і грабіжників.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 02 лют, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:44

Yuri_61 , при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру
Hotab
 
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