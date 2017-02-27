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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11163111641116511166>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:41

  asti написав:
  sens написав:
  asti написав:тому не перейматесь))
аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:19

  Investor_K написав:
  asti написав:
  sens написав: аякже обороти - рух - двіж - обєми . Мене більш бентежить ліміт в 100 к грн який майже 2 роки не змінюється
А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.

Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:30

  whois2010 написав:
  Investor_K написав:
  asti написав: А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.

Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?

А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:32

  Игорь написав:
  whois2010 написав:
  Investor_K написав:Кладіть на 3 річний депозит. Повернетеся мільйонером.

Гадаю, через три роки всі українці будуть мільйонерами і без депозитів. Купонокарбованці з шістьома нулями в дев"яностих застали?

А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує ?

То будете мільйардером
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:37

  Игорь написав:
А якщо не хочу бути мільйонером, шо мені робити, аби не потрапити до цього списку ? Долар мене врятує


дивіться декларації НАЗК українських судей, прокурорів, депутатів та вчиться, як треба жити, в яких активах і де саме зберігати свої накопичення :mrgreen:
Взагалі реєстр декларацій НАЗК є, імхо зрозуміло, безкоштовним джерелом інформації для хатніх ворів і грабіжників.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 02 лют, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:44

Yuri_61 , при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:55

  Hotab написав:Yuri_61 , при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру


я от взагалі не розумію, як багаті купляють за мільони євро вілли в Європі, якщо легально одна людина може провезти більше 10 тисяч євро лише, якщо ці євро зняті у банку, а ліміт на зняття євро, імхо, в еквіваленті 100 тисяч гривень на добу.
Тобто, щоб перевезти за кордон хоча б 1 млн. євро, потрібно знімати це євро протягом 410 (!!!! :shock: ) робочих банківських днів.
Як це практично здійснити, тобто перевези 1 млн євро через кордон?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:57

  Hotab написав:Yuri_61 , при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру

Тому що для звичайних чиновників можуть провести перевірку з наведенням доказів. Наприклад, якщо у тебе на рахунках стільки то, ти пишеш підтвердження з доказовими виписками.
Якщо в тебе нічого ніде немає за декларацією, але потім у тебе з'являється рахунок із мільйонами чи нерухомість – все однозначно.
Якщо у тебе мільйонами готівки, дуже просто провести перевірку твоїх доходів, зараз навіть банки не гребують вказати на момент, що збереження двох літньої давності Ви повинні були проїсти...
Друге питання, що це у нас вже до тріщини нижче за поперек. Такий собі протикорупційний момент.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:01

  Andrey2512 написав:
  trololo написав:мені здається, щоб оцінити професійний залужний (чи інший командувач) чи ні, треба мати досвід як мінімум бойового комбрига. і мати інформацію не з телеграма, а від своєї розвідки.


Нужно ли самому нести яйца, чтобы разбираться в яичнице? (c)

Может, если мы не способны видить Перемоги, то их попросту нет?


вас не вбили росіяни і не спалили ваш дім - вважайте це за перемогу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:А мене більше бентежить те, що через три місяці я можу опинитися в окопі і тоді вже напевне мені буде не до курсів...

За півроку адаптуєтеся.
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