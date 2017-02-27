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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13

Прикордонна угода, більш відома в Україні "пакет допомоги", повинна була обговорюватись сьогодні. Рішення по ній планувалось прийняти спочатку в понеділок. Тепер NYT пише наступне:
"Лидер сенатского большинства пообещал провести к среде пробное голосование по мере, сочетающей подавление иммиграции с помощью Украине, но его перспективы остаются туманными из-за сопротивления республиканцев".
Як на мене, допомогу колись та дадуть.
Але якщо прийде Трамп (в нього зараз найвищі рейтинги), це буде остання допомога. Трампісти, це головний тормоз прикордонної угоди.
Та й з Байденом стосунки стали прохолодними (десь наші керманичі ляпнули зайве). Президенту США кожен рік виділяють "карманні гроші" на військові витрати десь під 5 млрд, які він може витрати як заманеться, не звітуючи. В попередні роки, ці гроші отримувала Україна. В цьому році, ці гроші, як мінімум, затримались.
oleg49
 
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