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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13
Прикордонна угода, більш відома в Україні "пакет допомоги", повинна була обговорюватись сьогодні. Рішення по ній планувалось прийняти спочатку в понеділок. Тепер NYT пише наступне:
"Лидер сенатского большинства пообещал провести к среде пробное голосование по мере, сочетающей подавление иммиграции с помощью Украине, но его перспективы остаются туманными из-за сопротивления республиканцев".
Як на мене, допомогу колись та дадуть.
Але якщо прийде Трамп (в нього зараз найвищі рейтинги), це буде остання допомога. Трампісти, це головний тормоз прикордонної угоди.
Та й з Байденом стосунки стали прохолодними (десь наші керманичі ляпнули зайве). Президенту США кожен рік виділяють "карманні гроші" на військові витрати десь під 5 млрд, які він може витрати як заманеться, не звітуючи. В попередні роки, ці гроші отримувала Україна. В цьому році, ці гроші, як мінімум, затримались.
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oleg49
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Додано: Суб 03 лют, 2024 06:54
Yuri_61 написав:
я от взагалі не розумію, як багаті купляють за мільони євро вілли в Європі, якщо легально одна людина може провезти більше 10 тисяч євро лише, якщо ці євро зняті у банку, а ліміт на зняття євро, імхо, в еквіваленті 100 тисяч гривень на добу.
Тобто, щоб перевезти за кордон хоча б 1 млн. євро, потрібно знімати це євро протягом 410 (!!!!
) робочих банківських днів.
Як це практично здійснити, тобто перевези 1 млн євро через кордон?
При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.
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Rack
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Додано: Суб 03 лют, 2024 10:38
Yuri_61 написав: Hotab написав:Yuri_61
, при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру
я от взагалі не розумію, як багаті купляють за мільони євро вілли в Європі, якщо легально одна людина може провезти більше 10 тисяч євро лише, якщо ці євро зняті у банку, а ліміт на зняття євро, імхо, в еквіваленті 100 тисяч гривень на добу.
Тобто, щоб перевезти за кордон хоча б 1 млн. євро, потрібно знімати це євро протягом 410 (!!!!
) робочих банківських днів.
Як це практично здійснити, тобто перевези 1 млн євро через кордон?
Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках і тим більш не стоять кожен день у черзі в касу банку, щоб отримати порцію чорного налу.
А нерухомість у Європі купляють, наприклад, на юрособу. Хто має чорні мільйони, обов"язково має і юристів, і бухгалтерів, що розбираються у місцевому законодавстві, які допоможуть придбати вілу
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whois2010
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Додано: Суб 03 лют, 2024 10:48
Rack написав:
При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.
whois2010 написав:
Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках
Категорично не згідний. От при наявності сотень мільйонів там вже зовсім інша ліга, а 1 млн. - це не така й космічна сума і вона буває в простих людей, які ще вчора були бідними начальниками ТЦК, і в них нема юристів, фірм і т.д.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 03 лют, 2024 11:13
Дюрі-бачі написав: Rack написав:
При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.
whois2010 написав:
Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках
Категорично не згідний. От при наявності сотень мільйонів там вже зовсім інша ліга, а 1 млн. - це не така й космічна сума і вона буває в простих людей, які ще вчора були бідними начальниками ТЦК, і в них нема юристів, фірм і т.д.
Бідні начальники ТЦК вже давно у СІЗО, з арештованою вілою в Гішпанії, а білі й пухнасті Порошенки й Бахматюки спокійно собі перетинають держ кордон. Одному Мазепі трохи не пощастило ну й Коломойші, звичайно. Але то таке, як то кажуть, допиз@ілись! 🤒🤒🤒
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asti
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Додано: Суб 03 лют, 2024 11:33
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asti
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Додано: Суб 03 лют, 2024 12:12
asti написав: Дюрі-бачі написав: Rack написав:
При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.
whois2010 написав:
Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках
Категорично не згідний. От при наявності сотень мільйонів там вже зовсім інша ліга, а 1 млн. - це не така й космічна сума і вона буває в простих людей, які ще вчора були бідними начальниками ТЦК, і в них нема юристів, фірм і т.д.
Бідні начальники ТЦК вже давно у СІЗО, з арештованою вілою в Гішпанії, а білі й пухнасті Порошенки й Бахматюки спокійно собі перетинають держ кордон. Одному Мазепі трохи не пощастило ну й Коломойші, звичайно. Але то таке, як то кажуть, допиз@ілись! 🤒🤒🤒
В огороде бузина, в Киеве дядько. Может некоторым наоборот пощастило? И не все кто перетинають кордон плохие, вроде как договариваются о покупках, например машин DAF.
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Proofy
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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