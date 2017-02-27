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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13

Прикордонна угода, більш відома в Україні "пакет допомоги", повинна була обговорюватись сьогодні. Рішення по ній планувалось прийняти спочатку в понеділок. Тепер NYT пише наступне:
"Лидер сенатского большинства пообещал провести к среде пробное голосование по мере, сочетающей подавление иммиграции с помощью Украине, но его перспективы остаются туманными из-за сопротивления республиканцев".
Як на мене, допомогу колись та дадуть.
Але якщо прийде Трамп (в нього зараз найвищі рейтинги), це буде остання допомога. Трампісти, це головний тормоз прикордонної угоди.
Та й з Байденом стосунки стали прохолодними (десь наші керманичі ляпнули зайве). Президенту США кожен рік виділяють "карманні гроші" на військові витрати десь під 5 млрд, які він може витрати як заманеться, не звітуючи. В попередні роки, ці гроші отримувала Україна. В цьому році, ці гроші, як мінімум, затримались.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 06:54

  Yuri_61 написав:я от взагалі не розумію, як багаті купляють за мільони євро вілли в Європі, якщо легально одна людина може провезти більше 10 тисяч євро лише, якщо ці євро зняті у банку, а ліміт на зняття євро, імхо, в еквіваленті 100 тисяч гривень на добу.
Тобто, щоб перевезти за кордон хоча б 1 млн. євро, потрібно знімати це євро протягом 410 (!!!! :shock: ) робочих банківських днів.
Як це практично здійснити, тобто перевези 1 млн євро через кордон?
При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:38

  Yuri_61 написав:
  Hotab написав:Yuri_61 , при умові що в декларації хоч слово правди.
В чому проблема написати, що гроші лежать налом у квартирі, а насправді вони у банку Кіпру


я от взагалі не розумію, як багаті купляють за мільони євро вілли в Європі, якщо легально одна людина може провезти більше 10 тисяч євро лише, якщо ці євро зняті у банку, а ліміт на зняття євро, імхо, в еквіваленті 100 тисяч гривень на добу.
Тобто, щоб перевезти за кордон хоча б 1 млн. євро, потрібно знімати це євро протягом 410 (!!!! :shock: ) робочих банківських днів.
Як це практично здійснити, тобто перевези 1 млн євро через кордон?

Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках і тим більш не стоять кожен день у черзі в касу банку, щоб отримати порцію чорного налу.
А нерухомість у Європі купляють, наприклад, на юрособу. Хто має чорні мільйони, обов"язково має і юристів, і бухгалтерів, що розбираються у місцевому законодавстві, які допоможуть придбати вілу
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Rack написав:При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.

  whois2010 написав:Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках

Категорично не згідний. От при наявності сотень мільйонів там вже зовсім інша ліга, а 1 млн. - це не така й космічна сума і вона буває в простих людей, які ще вчора були бідними начальниками ТЦК, і в них нема юристів, фірм і т.д.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:13

  Дюрі-бачі написав:
  Rack написав:При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.

  whois2010 написав:Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках

Категорично не згідний. От при наявності сотень мільйонів там вже зовсім інша ліга, а 1 млн. - це не така й космічна сума і вона буває в простих людей, які ще вчора були бідними начальниками ТЦК, і в них нема юристів, фірм і т.д.

Бідні начальники ТЦК вже давно у СІЗО, з арештованою вілою в Гішпанії, а білі й пухнасті Порошенки й Бахматюки спокійно собі перетинають держ кордон. Одному Мазепі трохи не пощастило ну й Коломойші, звичайно. Але то таке, як то кажуть, допиз@ілись! 🤒🤒🤒
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:33

А тим часом усі вже скупились...

https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... 024-r.html
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:12

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Rack написав:При наличии этого самого миллиона евро, вас такой вопрос меньше всего будет волновать. В нашей стране это абсолютно не проблема.

  whois2010 написав:Мільйонери не возять кошти через кордон по 10к у трусах, а чорний нал не зберігають на банковських рахунках

Категорично не згідний. От при наявності сотень мільйонів там вже зовсім інша ліга, а 1 млн. - це не така й космічна сума і вона буває в простих людей, які ще вчора були бідними начальниками ТЦК, і в них нема юристів, фірм і т.д.

Бідні начальники ТЦК вже давно у СІЗО, з арештованою вілою в Гішпанії, а білі й пухнасті Порошенки й Бахматюки спокійно собі перетинають держ кордон. Одному Мазепі трохи не пощастило ну й Коломойші, звичайно. Але то таке, як то кажуть, допиз@ілись! 🤒🤒🤒

В огороде бузина, в Киеве дядько. Может некоторым наоборот пощастило? И не все кто перетинають кордон плохие, вроде как договариваются о покупках, например машин DAF.
Proofy
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Hotab

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