Додано: Суб 03 лют, 2024 14:25

vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав: А значит денег нам пока хватает от ЕС, только на закрытие дыр в бюджете. А значит денег нам пока хватает от ЕС, только на закрытие дыр в бюджете. значит ещё больше будут лить резервов и нырнём под 37. Как в ноябре лили помните? значит ещё больше будут лить резервов и нырнём под 37. Как в ноябре лили помните?

Остаётся только резервы сливать. Но и их хватит не надолго. Вначале, если не будет полож. новостей из США, то рынок временно на панических настроениях отскочит к 38,5 - 85, но НБУ будет давить и с марта опустимся к 37,5. А там посмотрим, вечно не будут тормозить с помощью. Её или дают или тогда начнутся какие то переговоры между США и рашей, как красиво выходить из войны. Думаю там таких планов не мерно - на любой цвет и вкус. 24год это год уменьшения нам денег. Мы просим всех партнёров отдавать в этому году всё то, что они планировали выделять с растяжкой на 3-5 лет. А далее в 25г. типа мы наладим экономику и победим рашу.Думаю осенью будет нам очень туго без денег, особенно если к Власти придёт Трамп, то тогда вообще ж... Европа тоже будет выжидать новостей осенних из США.