значит ещё больше будут лить резервов и нырнём под 37. Как в ноябре лили помните?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:16
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:25
Остаётся только резервы сливать. Но и их хватит не надолго. Вначале, если не будет полож. новостей из США, то рынок временно на панических настроениях отскочит к 38,5 - 85, но НБУ будет давить и с марта опустимся к 37,5. А там посмотрим, вечно не будут тормозить с помощью. Её или дают или тогда начнутся какие то переговоры между США и рашей, как красиво выходить из войны. Думаю там таких планов не мерно - на любой цвет и вкус. 24год это год уменьшения нам денег. Мы просим всех партнёров отдавать в этому году всё то, что они планировали выделять с растяжкой на 3-5 лет. А далее в 25г. типа мы наладим экономику и победим рашу. Думаю осенью будет нам очень туго без денег, особенно если к Власти придёт Трамп, то тогда вообще ж... Европа тоже будет выжидать новостей осенних из США.
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:39
Ближайшая задача НБУ - в очередной раз по любому более-менее правдоподобному поводу организовать и возглавить очередные "панические настроения" на валютном рынке, чтоб "лишние" ЗВР сливать подороже ("лишние"ЗВР - еще в наличии).
Создать "трудности" и затем их "героически преодолеть".
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:42
Це витяг з протокольного рішення?
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:46
След. неделя ожидается быть весёлой. Начинают в парл. обсуждать в первом чтении закон про мобил. Решение США про финансы Украине. Должен решится вопрос с Залужным . На всё это рынок будет очень сильно реагировать котировками на меж. банке. НБУ думаю уже готов к таким событиям. Всем игрокам на фин. рынке срочно запастись валерьяной))
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:53
нет,
это расшифровка подслушки персональной сауны правления нацбанка
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:58
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Адекватні не робитимуть себе політичними трупами та протягувати закон із неприпустимими антиконституційними вимогами.
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:06
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:07
Відмінний майданчик, з розмитою суверенністю, аля Аргентина, з експресивним керівництвом, враховуючи суверенний борг для введення центробанківського експерименту цифрових грошей. В цьому випадку забезпечать усім необхідним, всiх хто буде добре поводитися, але особисте стане відшкодуванням "громадських" запозичень, ніхто ж не був проти них. Правильно? Не хвилюйтесь. Ваші засоби у надійних руках.
Ось над цим варто подумати. Перше читання, вдруге повторювати не буду.
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:12
Це не кинути акк на форумі. При всьому гнильному бродінні, до кінця йти під плінтус адекватному політикуму собі дорожче.
Не потрібно дивитися на поточний анклав, це випадкові люди у світі політики. До того ж багато хто не має жодного відношення до православ'я.
Історія каже, що за все рано чи пізно потрібно буде відповідати.
п.с. Гарного відпочинку.
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