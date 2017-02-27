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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11165111661116711168
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:21

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Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 лют, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:34

  Игорь Алексеевич написав:На всё это рынок будет очень сильно реагировать
в конце декабря и до 7 января рынок на какие новости реагировал?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:в конце декабря и до 7 января рынок на какие новости реагировал?
Так там деньги выкинули с местных бюджетов. Под конец года так всегда делается, что бы не пропали. Про это было известно давно. А что с ними бизнес делает всегда - покупает валюту по любому курсу.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:56

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:в конце декабря и до 7 января рынок на какие новости реагировал?
Так там деньги выкинули с местных бюджетов. Под конец года так всегда делается, что бы не пропали. Про это было известно давно. А что с ними бизнес делает всегда - покупает валюту по любому курсу.

вы сами ответили на свой вопрос. Когда накопится жир у котов, а доллар исчезнет из касс, так сразу новая ракета. Никаких особых новостей рынку не надо. Есть одна новость - война. Всё остальное кажется мелким.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:07

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:в конце декабря и до 7 января рынок на какие новости реагировал?
Так там деньги выкинули с местных бюджетов. Под конец года так всегда делается, что бы не пропали. Про это было известно давно. А что с ними бизнес делает всегда - покупает валюту по любому курсу.

вы сами ответили на свой вопрос. Когда накопится жир у котов, а доллар исчезнет из касс, так сразу новая ракета. Никаких особых новостей рынку не надо. Есть одна новость - война. Всё остальное кажется мелким.
Вот и сейчас опять будет ракета, т.к денег нам не дадут, по крайней мере до марта вопрос будет висеть в воздухе. Я писал давно, что кто не успел скинуть по 38,50, то есть последняя возможность это сделать прибл. с 15 до 25 февраля. А далее уходим вниз до осени с отметкой 37,20, тратим золот. резервы. Осенью выборы в США и если победит Трамп, то денег 100% давать больше не будут - то тогда полундра, курс непредсказуемым будет, как и политика НБУ
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:46

  Игорь Алексеевич написав:Осенью выборы в США и если победит Трамп, то денег 100% давать больше не будут - то тогда полундра, курс непредсказуемым будет, как и политика НБУ
определенность есть. курс влияет на стоимость войны. Техника, оружие покупается за валюту, чем выше курс тем для бюджета это дороже. Поэтому решили победить чёрный рынок, закормив в ноябре-декабре всех желающих интервенциями, и 1.12 сняв ключевое ограничение для работы через кассы. В условиях дефицита бюджета так себя не ведут, покер фейсом хотят дать по рукам спекулянтам, чтобы снизить спрос. Типа меньше спрос - меньше интервенций. Что будет дальше вполне известно. То что с 2025 помощь начнет сокращаться прогнозирует сам нац.банк.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:Что будет дальше вполне известно. То что с 2025 помощь начнет сокращаться прогнозирует сам нац.банк.
Почне скорочуватись з 3 кв. 2024р., а у 2кв. очікують пік)

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