раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:10
раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:22
Зрозуміти б незрозуміле!©
Тобто, якщо перемагає Трамп, то курс зростає щомісяця на 2-3грн до... до 60-80?
А якщо НЕ перемагає, то курс +/-38 і далі буде бовтатись півроку-рік?
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