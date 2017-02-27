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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11165111661116711168
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:10

раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:22

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Игорь Алексеевич написав:Осенью выборы в США и если победит Трамп, то денег 100% давать больше не будут - то тогда полундра, курс непредсказуемым будет
Тобто, якщо перемагає Трамп, то курс зростає щомісяця на 2-3грн до... до 60-80?
А якщо НЕ перемагає, то курс +/-38 і далі буде бовтатись півроку-рік?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 21:15

  otshelnick1 написав:
  vitaliiangel написав:Что будет дальше вполне известно. То что с 2025 помощь начнет сокращаться прогнозирует сам нац.банк.
Почне скорочуватись з 3 кв. 2024р., а у 2кв. очікують пік)

Зображення

"У січні України отримала тільки $390 млн зовнішнього фінансування від Японії, з них 90 млн – грант, решта – кредит. Основним джерелом додаткового фінансування потреб державного бюджету були продані державні облігації.
1 лютого лідери усіх 27 країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на €50 млрд. Точні умови програми фінансування будуть визначені пізніше; Україна розраховує у 2024 році отримати €18 млрд бюджетного фінансування від ЄС, з них €4,5 млрд — уже в березні."
Автор оновив дані
https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/.
Незрозуміло, чому він каже про €18 млрд. Напевно, помилково додав військову допомогу. Тоді все сходиться.
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik
НБУ теж занадто оптимістичний по допомозі на 2024рік десь на 6млд.дол.
oleg49
 
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