раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:10
раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:22
Зрозуміти б незрозуміле!©
Тобто, якщо перемагає Трамп, то курс зростає щомісяця на 2-3грн до... до 60-80?
А якщо НЕ перемагає, то курс +/-38 і далі буде бовтатись півроку-рік?
Додано: Суб 03 лют, 2024 21:15
"У січні України отримала тільки $390 млн зовнішнього фінансування від Японії, з них 90 млн – грант, решта – кредит. Основним джерелом додаткового фінансування потреб державного бюджету були продані державні облігації.
1 лютого лідери усіх 27 країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на €50 млрд. Точні умови програми фінансування будуть визначені пізніше; Україна розраховує у 2024 році отримати €18 млрд бюджетного фінансування від ЄС, з них €4,5 млрд — уже в березні."
Автор оновив дані
Незрозуміло, чому він каже про €18 млрд. Напевно, помилково додав військову допомогу. Тоді все сходиться.
НБУ теж занадто оптимістичний по допомозі на 2024рік десь на 6млд.дол.
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