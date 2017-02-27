раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:10
раджу всім ознайомитмся з деклараціями НАЗК за 2022 або 2023 роки
ви будете в шоці від розміру зарплат у деяких бюджетників
це шок в шоці
тепер зрозуміло, чому курс долара росте, хто вигрібає долар па39,8
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:22
Зрозуміти б незрозуміле!©
Тобто, якщо перемагає Трамп, то курс зростає щомісяця на 2-3грн до... до 60-80?
А якщо НЕ перемагає, то курс +/-38 і далі буде бовтатись півроку-рік?
Додано: Суб 03 лют, 2024 21:15
"У січні України отримала тільки $390 млн зовнішнього фінансування від Японії, з них 90 млн – грант, решта – кредит. Основним джерелом додаткового фінансування потреб державного бюджету були продані державні облігації.
1 лютого лідери усіх 27 країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на €50 млрд. Точні умови програми фінансування будуть визначені пізніше; Україна розраховує у 2024 році отримати €18 млрд бюджетного фінансування від ЄС, з них €4,5 млрд — уже в березні."
Автор оновив дані
Незрозуміло, чому він каже про €18 млрд. Напевно, помилково додав військову допомогу. Тоді все сходиться.
НБУ теж занадто оптимістичний по допомозі на 2024рік десь на 6млд.дол.
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:03
Разложим карты таро.
Помощь от ЕС на 4 года. Только на дефицит бюджета хватает в 24г.
Помощь от США сейчас блокирует Трамп и его команда. Пока на 6 февраля надежд практически нет. Сильная позиция в сенате у Трампа. Думаю данный вопрос вообще не поставят для обсуждения и голосования.
Значит НБУ начинает тушить пожар золот. запасами.
К марту ситуация с траншем должна быть решена, но возможно сумму уменьшат. Найдут какие то обходные варианты.
Лето проживём более менее стабильно в рамках курса 37,5, за счёт этой и др. помощи от союзников и за счёт золот. резервов НБУ.
Осень выборы в США. Трамп побеждает, значит помощи больше не будет, курс начнёт идти только вверх и к новому году достигнет отметке 39,5-40. НБУ будет тушить пожар ОВГЗ и остатками золот. резерва.
25г. помощь уменьшают по графику наши партнёры, а если США и дальше будет морозится с финансами для Украины, то наступают ОЧЕНЬ не приятные для страны дела. Начнут все искать выходы заморозки военных действий, может даже не приятных условий для нас.
Победа Байдена будет означать продолжения выделения финансов и продолжение войны.
Пока мои такие прогнозы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 лют, 2024 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:09
Конгрес США наступного тижня проголосує за $17 млрд допомоги Ізраїлю без України, - спікер Джонсон. Приплыли тапочки к обрыву....
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:14
Только спикер Джонсон может ставить или не ставить вопрос о выделении Украине денег. Там у них такие законы. Если поставит, то значит его ждёт отставка и пипец полит. карьере. Он чел. Трампа.
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:17
Так он и заявил, что только Израелю помощь поставит на голосование, Украине нет.
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:18
Вона вже трохи є)
Звонив своєму менеджер, а він питає:
-ви теж хочете зняти всі кошти з рахунків?)
Типу я вже двадцятий з моменту опублікування)))
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:22
Это было понятно ещё недели две назад. Трамп спекулирует голосами за счёт границы с Мексикой. Даже, если ему всё принесут на ложечке с его условиями, то он найдёт др. причины. Его задача заморозить помощь Украине и донести электорату, что эти деньги уменьшают жизненный уровень в США. У них политика такая - Украина далеко, и нам нет дела до Европы. Это нравится избирателям.
Додано: Суб 03 лют, 2024 23:26
Шольц встречается с Байденом. Думаю будут обговаривать план Б, как пока без помощи Америки помочь нам до осени за счёт Германии и ЕС. Или искать др. пути для финансирования и военной помощи в обход конгресса США. Думаю за Шольцом начнут приезжать к Байдену и др. главы государств ЕС и решать проблему с финансами и военной помощью.
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