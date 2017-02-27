Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?
Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ
А это уже звоночек
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2024 08:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?
Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ
А это уже звоночек
Додано: Нед 04 лют, 2024 08:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У Байдена раскритиковали идею о помощи Израилю без поддержки Украины
В Белом доме такое решение республиканцев назвали "циничным политическим маневром" и заявили, что выступают "решительно против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи мирным жителям Палестины".
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