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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11166111671116811169
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ? :mrgreen:

Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ :shock:
А это уже звоночек
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:Конгрес США наступного тижня проголосує за $17 млрд допомоги Ізраїлю без України, - спікер Джонсон. Приплыли тапочки к обрыву....
У Байдена раскритиковали идею о помощи Израилю без поддержки Украины

В Белом доме такое решение республиканцев назвали "циничным политическим маневром" и заявили, что выступают "решительно против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи мирным жителям Палестины".
GALeon
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