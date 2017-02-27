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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11167111681116911170>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ? :mrgreen:

Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ :shock:
А это уже звоночек
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 08:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:Конгрес США наступного тижня проголосує за $17 млрд допомоги Ізраїлю без України, - спікер Джонсон. Приплыли тапочки к обрыву....
У Байдена раскритиковали идею о помощи Израилю без поддержки Украины

В Белом доме такое решение республиканцев назвали "циничным политическим маневром" и заявили, что выступают "решительно против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи мирным жителям Палестины".
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:40

Інфляція в єврозоні в січні загальмувала до 2,8%

Інфляція в єврозоні сповільнилася до 2,8% в січні, але зниження базової інфляції було меншим, ніж очікували економісти.

Відновлене зниження загальної інфляції в єврозоні після того, як вона ненадовго досягла 2,9% в грудні, підтримає очікування інвесторів, що Європейський центральний банк може знизити процентні ставки вже цієї весни, повідомляє FT.

Базова інфляція, за винятком більш нестабільних витрат на енергоносії та продовольство, залишилася трохи вищою, ніж очікували економісти, незважаючи на уповільнення з 3,4% в грудні до 3,3% в січні. Економісти прогнозували базовий показник у 3,2%.

«У той час як загальний і базовий рівень інфляції в єврозоні знизилися, політики, ймовірно, будуть стурбовані тим, що зниження інфляції в секторі послуг зупинилося», – сказав Джек Аллен-Рейнольдс, економіст консалтингової компанії Capital Economics. Інфляція послуг третій місяць поспіль становить 4%.
Західні центральні банки зважують ризик відновлення цінового тиску, якщо вони знижуватимуть витрати на запозичення занадто рано, проти небезпеки завдати непотрібної шкоди зростанню та робочим місцям, чекаючи довше, ніж потрібно.

Джей Пауелл, голова Федеральної резервної системи США, відкинув ставки інвесторів, що вони можуть знизити ставки вже в березні, заявивши в середу, що це не його «базовий варіант». У четвер глава Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що йому потрібні «більше доказів» зниження інфляції, перш ніж він знизить ставки.

Минулого тижня президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що «передчасно обговорювати зниження ставок», хоча очікується, що інфляція «зменшиться далі протягом року».
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:53

Нущотамамериканці? Кинули?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:58

  Investor_K написав:Нущотамамериканці? Кинули?
9 числа с Шольцем Байден в Белом доме будут обговаривать план Б по дальнейшему финансированию, хотя бы до осени. Кстати у нас тоже есть план Б, всегда в НБУ и Каб. мине про него говорили, если перестанет поступать помощь от США. Вот как раз к 15 числу всё и узнаем. Кто то меня на форуме спрашивал, а что будет после 15 февраля.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:08

  Игорь Алексеевич написав:а что будет после 15 февраля
16е
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:14

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что будет после 15 февраля
16е
всё правильно 16 и опять скупка населением у.е. любого года)) А др. под эту шумиху сдадут по хорошему курсу, кто не успел сдать в начале января))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25

  Investor_K написав:Нущотамамериканці? Кинули?

Ще не вечір. Не допомагати нам = допомагати пуйлу та Китаю (хазяїну рф). Чи хоче США поступитися лідерством і посилити Китай + туди ж Тайвань? Прямі зв'язки та очевидні наслідки.
Тому гроші всеодно будуть, а як їх виділять (через Німеччину чи Японію чи хз ще як)- то інше питання.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:Чи хоче США поступитися лідерством і посилити Китай + туди ж Тайвань?

Трамп згоден поміняти лідерство в світі на перемогу у виборах
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:34

Дюрі-бачі А європейцям сподобається наближення подиху імперії?
sergikkc007
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