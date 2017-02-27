Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?
Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ
А это уже звоночек
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2024 08:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?
Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ
А это уже звоночек
Додано: Нед 04 лют, 2024 08:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У Байдена раскритиковали идею о помощи Израилю без поддержки Украины
В Белом доме такое решение республиканцев назвали "циничным политическим маневром" и заявили, что выступают "решительно против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи мирным жителям Палестины".
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:40
Інфляція в єврозоні в січні загальмувала до 2,8%
Інфляція в єврозоні сповільнилася до 2,8% в січні, але зниження базової інфляції було меншим, ніж очікували економісти.
Відновлене зниження загальної інфляції в єврозоні після того, як вона ненадовго досягла 2,9% в грудні, підтримає очікування інвесторів, що Європейський центральний банк може знизити процентні ставки вже цієї весни, повідомляє FT.
Базова інфляція, за винятком більш нестабільних витрат на енергоносії та продовольство, залишилася трохи вищою, ніж очікували економісти, незважаючи на уповільнення з 3,4% в грудні до 3,3% в січні. Економісти прогнозували базовий показник у 3,2%.
«У той час як загальний і базовий рівень інфляції в єврозоні знизилися, політики, ймовірно, будуть стурбовані тим, що зниження інфляції в секторі послуг зупинилося», – сказав Джек Аллен-Рейнольдс, економіст консалтингової компанії Capital Economics. Інфляція послуг третій місяць поспіль становить 4%.
Західні центральні банки зважують ризик відновлення цінового тиску, якщо вони знижуватимуть витрати на запозичення занадто рано, проти небезпеки завдати непотрібної шкоди зростанню та робочим місцям, чекаючи довше, ніж потрібно.
Джей Пауелл, голова Федеральної резервної системи США, відкинув ставки інвесторів, що вони можуть знизити ставки вже в березні, заявивши в середу, що це не його «базовий варіант». У четвер глава Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що йому потрібні «більше доказів» зниження інфляції, перш ніж він знизить ставки.
Минулого тижня президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що «передчасно обговорювати зниження ставок», хоча очікується, що інфляція «зменшиться далі протягом року».
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:58
9 числа с Шольцем Байден в Белом доме будут обговаривать план Б по дальнейшему финансированию, хотя бы до осени. Кстати у нас тоже есть план Б, всегда в НБУ и Каб. мине про него говорили, если перестанет поступать помощь от США. Вот как раз к 15 числу всё и узнаем. Кто то меня на форуме спрашивал, а что будет после 15 февраля.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:14
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25
Ще не вечір. Не допомагати нам = допомагати пуйлу та Китаю (хазяїну рф). Чи хоче США поступитися лідерством і посилити Китай + туди ж Тайвань? Прямі зв'язки та очевидні наслідки.
Тому гроші всеодно будуть, а як їх виділять (через Німеччину чи Японію чи хз ще як)- то інше питання.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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