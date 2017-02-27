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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:04
Игорь написав:
Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?
Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ
А это уже звоночек
скажите прямо, без утайки - покупать? продавать?
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maniachello
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Hotab
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