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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11167111681116911170
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:04

  Игорь написав:Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ? :mrgreen:

Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ :shock:
А это уже звоночек

скажите прямо, без утайки - покупать? продавать? :D
maniachello
 
Повідомлень: 353
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  #<1 ... 11167111681116911170
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