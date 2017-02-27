скажите прямо, без утайки - покупать? продавать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:04
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:24
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:36
Невірне твердження. Трамп нічого не міняє, він послідовний. Трамп жорсткий ізоляціоніст. Америка понад усе. Він проти витрат на те, щоб США були головним полицейским світу.
Китай він ненавидить суто по економічним причинам. Китай несе загрозу економіці США. В тому числі через Тайвань.
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:54
в начале декабря курс рухнул до 37,40 валюту брать никто не хотел. Все ждали дальнейшего падения.
В начале января курс прыгнул до 39,35 и валюту гребли двумя руками. Тогда же обменка сказала, что берёт белые и синие под одинаковому курсу.
Между этими датами не произошло никаких политических событий. Вывалили на рынок необеспеченную умагу, а банки попросили попросили валюту попридержать (купить/получить доллары в кассах было серьёзным квестом). Причём валюта пропала у всех одномоментно. Как и появилась с 15.01 в любом количестве.
Быть может помощь на что то влияет через решение НБУ увеличить/сократить интервенции. Но у нбу своя логика, играть против тренда весь ноябрь, но пропустить/допустить ракету в январе . Кто-то хорошо нагрел руки.
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:08
Неужели Вы думаете, что если бы я знал то не сказал бы ? Конечно не сказал. Меня бы вообще на этом форуме не было. Я бы сейчас у берегов Саудовской Аравии, на небольшой яхте, с попугаем не плече,(тут бы ещё по классике стоило упомянуть пару дорог на столе, но это не наш путь) рядом девочки в бикини попивают мартини и я смотрю в подзорную трубу как на противоположном берегу какие-то люди пытаются перерубить топорами какой-то кабель. М-да, неандертальцы, подумал я. А ведь могли бы жить, если бы не прогуливали уроки по диверсификации.
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:23
а ви замислювалися над тим фактом, що РФ єдина існуюча імперія у сучасному Світі?
Були: Римська, Британська, Іспанська, Французька, Китайська, Японська та багато інших імперій, існування яких призвело до світових війн і локальних війн і до їх розпаду.
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:31
так мріють всі брокери - валюта, акції, навіть крипта.
й в якийсь момент здається, ось він той шанс - один раз вкластися - й ось вона яхта, дівчата. й беруться гроші клієнтів, фірми чи взагалі у небритих хлопців, які позичають навіть без застави. потім все йде як зазвичай, хтось у найкращому випадку залишається без нічого, а то й міряє відстань до асфальту чи за його допомогою міряють глибину біля пірсу.
а це якийсь шаблон - яхта та дівчата? що у вовка з Волл-стрит, що у засновника FTX... щось мені здається, що у тих, хто насправді може вигравати на цьому, інший підхід - Баффет, Сорос...
тобто з вас прогнозист поганий
ps а дороги кажуть непоганий стимулятор, якщо працювати понаднормово, хоча серце трохи втомлюється
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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