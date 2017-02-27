Додано: Нед 04 лют, 2024 13:08

maniachello написав: Игорь написав: Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?



Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛ

А это уже звоночек Не пойму, такой инфошум создаётся специально, чтобы отвлечь от действительно важных новостей ?Поговаривают, НБУ в пятницу ВЫКУПАЛА это уже звоночек

скажите прямо, без утайки - покупать? продавать? скажите прямо, без утайки - покупать? продавать?

Неужели Вы думаете, что если бы я знал то не сказал бы ? Конечно не сказал. Меня бы вообще на этом форуме не было. Я бы сейчас у берегов Саудовской Аравии, на небольшой яхте, с попугаем не плече,(тут бы ещё по классике стоило упомянуть пару дорог на столе, но это не наш путь) рядом девочки в бикини попивают мартини и я смотрю в подзорную трубу как на противоположном берегу какие-то люди пытаются перерубить топорами какой-то кабель. М-да, неандертальцы, подумал я. А ведь могли бы жить, если бы не прогуливали уроки по диверсификации.