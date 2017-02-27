Додано: Нед 04 лют, 2024 13:56

чи хотів би я мати яхту? Ні, бо експлуатаційні витрати на неї шалені.

А для чого ж тоді купляють яхти олігархи? Для випендрьожу.

В цьому наші олігархи нічим не краще від совкових міщан, для яких символами того, що життя пройшло недаремно, предметом непереборного бажання було:

1) квартира

2) жигулі

3) гараж

4) дача

5) з побутових речей:

- пижикова або норкова зимова шапка,

- кришталеві рюмочки та стопочки,

- тарілки чеської або німецької фірми. здається "Мадонна",

- меблева стінка (фінська або польска, якщо не помиляюся),

- ковдри на кожну стінку,

- касетник VHS (панасонік, здається)

- програвач для платівок із стробоскопом (грюндвік, здається),

- платівки Діп перпл, і тому подібне,

- джинси лівайс або вранглер,

- кросівки адидас,

- спортивна форма адидас чи другої фірми, вже не помню,

- окуляри темні - макромари (якщо не помиляюся),

- всесвітня бібліотека на 100 томів (в кількості томів можу помилятися).

І це навіить не 10% джельтменського набору.

А тепер поміркуйте, що все це зараз, окрім квартири і машини виглядає неважливою і нікчемною річчю?

Та й то, власна кварта - у сучасному світі - це якір та баласт для людини. В Германіїї, напиклад, 70% населення не мають власного житла. В США, імхо схожа картина. В США не привязуються до одного місця, а мандрують по Штатах для пошуку більш високоолачуваємої роботи.