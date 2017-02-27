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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11168111691117011171
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а це якийсь шаблон - яхта та дівчата?

Для тех, кто не подвержен или не знаком с морской болезнью, это наиболее очевидный способ реализации извечной мечты о сытом и приятном безделье в сочетании с возможностью оградить себя от нежелательного соседства. Из-за перенаселенности достижение рая на земле выглядит малореальным, поэтому стремимся в море.
  Yuri_61 написав:Для випендрьожу.

Далеко не всегда.
Вы как-то смешали в одну кучу явления разной природы и разных эпох.
  Yuri_61 написав:1) квартира

Квартиры не продавались, были у большинства, предметом выпендрежа были редко.
  Yuri_61 написав:- кришталеві рюмочки та стопочки,

Может быть я вырос в другой среде, но у меня осталось воспоминание о хрустале как об универсальном подарке. Он был достаточно ценен и был в магазинах. Придумать подарок интереснее, а потом еще его и достать - это был тот еще квест. Для себя никогда не покупался.
  Yuri_61 написав:- ковдри на кожну стінку,

Одеяла на стену вешали только самые бедные. Простенькие ковры были достаточно доступны. В бетонных панельках это было способом избавиться от холода, которым веяло даже от внутренних стен, а заодно чуть приглушить посторонние звуки. В тех домах температура в комнатах поддерживалась за счет избыточного отопления, это предполагает холодные стены. По нормам тех времен, допускалась разница температур в помещении и на поверхности стены 6 градусов.
  Yuri_61 написав:- спортивна форма адидас чи другої фірми, вже не помню,
- всесвітня бібліотека на 100 томів (в кількості томів можу помилятися).

А это одновременно и разные эпохи, и разные круги общества.

Еще многое ценилось как запретный плод. Это было для себя, а не на показ.
Наша психология часто примитивна, но не настолько, чтобы все сводить только к одному побудительному мотиву. В конце концов, обладание чем-то, чего нет у других может быть внутренним критерием собственных успехов, вне зависимости от реакции окружающих.
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  #<1 ... 11168111691117011171
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