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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11168111691117011171
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а це якийсь шаблон - яхта та дівчата?

Для тех, кто не подвержен или не знаком с морской болезнью, это наиболее очевидный способ реализации извечной мечты о сытом и приятном безделье в сочетании с возможностью оградить себя от нежелательного соседства. Из-за перенаселенности достижение рая на земле выглядит малореальным, поэтому стремимся в море.
  Yuri_61 написав:Для випендрьожу.

Далеко не всегда.
Вы как-то смешали в одну кучу явления разной природы и разных эпох.
  Yuri_61 написав:1) квартира

Квартиры не продавались, были у большинства, предметом выпендрежа были редко.
  Yuri_61 написав:- кришталеві рюмочки та стопочки,

Может быть я вырос в другой среде, но у меня осталось воспоминание о хрустале как об универсальном подарке. Он был достаточно ценен и был в магазинах. Придумать подарок интереснее, а потом еще его и достать - это был тот еще квест. Для себя никогда не покупался.
  Yuri_61 написав:- ковдри на кожну стінку,

Одеяла на стену вешали только самые бедные. Простенькие ковры были достаточно доступны. В бетонных панельках это было способом избавиться от холода, которым веяло даже от внутренних стен, а заодно чуть приглушить посторонние звуки. В тех домах температура в комнатах поддерживалась за счет избыточного отопления, это предполагает холодные стены. По нормам тех времен, допускалась разница температур в помещении и на поверхности стены 6 градусов.
  Yuri_61 написав:- спортивна форма адидас чи другої фірми, вже не помню,
- всесвітня бібліотека на 100 томів (в кількості томів можу помилятися).

А это одновременно и разные эпохи, и разные круги общества.

Еще многое ценилось как запретный плод. Это было для себя, а не на показ.
Наша психология часто примитивна, но не настолько, чтобы все сводить только к одному побудительному мотиву. В конце концов, обладание чем-то, чего нет у других может быть внутренним критерием собственных успехов, вне зависимости от реакции окружающих.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:РФ єдина існуюча імперія у сучасному Світі?
Не тягне вона на імперію, навіть совок не тягнув.
Китай значно більше тягне на цю роль, хоча і то не дуже виходить.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:16

  Yuri_61 написав:а ви замислювалися над тим фактом, що РФ єдина існуюча імперія у сучасному Світі?
Були: Римська, Британська, Іспанська, Французька, Китайська, Японська та багато інших імперій, існування яких призвело до світових війн і локальних війн і до їх розпаду.
Ви це усвідомлювали, що існування цієї останньої імперії неминуче призведе до нападу на Україну?

Не зміг промовчать. ) Повна нісенітниця. Імперія існувала одна - Римська. При цьому, як зараз кажуть, влада належала народу. В інших випадках це були царства (без виборного права). В середньовіччі історики-пропагандони почали примазувати свої царства до величності Римської імперії використовуючи термін "імперія".
Трошки вікіпедії:
Импе́рий в Древнем Риме — публично-правовое понятие, характеризующее высшую исполнительную власть в римской общине. Тот, кому давался империй, мог действовать от имени государства во всех областях общественной жизни.
От слова «империй» и произошло слово «империя» — территория, на которую распространяется действие империя.
ПС. З виборами у нас теж біда. В демократичних суспільствах за умов неможливості проведения виборів створюються комітети національної згоди (або щось з іншою назвою), в які входять представники різних політичних сил та відомі політичні діячі. Я б Бориса Джонсона додав.) А так, ми фактично потихеньку наближаємось до військової диктатури.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Как думаете, на этой неделе увидим 37.хх?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:29

  Andrey2512 написав:Как думаете, на этой неделе увидим 37.хх?
Так он уже во многих городах ниже 37 на приём
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Как думаете, на этой неделе увидим 37.хх?
Так он уже во многих городах ниже 37 на приём
Ниже 37...!!!
Скажите где - и я приму!🧐🧐🧐
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