Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18

Shaman написав: а це якийсь шаблон - яхта та дівчата? а це якийсь шаблон - яхта та дівчата?

Yuri_61 написав: Для випендрьожу. Для випендрьожу.

Yuri_61 написав: 1) квартира 1) квартира

Yuri_61 написав: - кришталеві рюмочки та стопочки, - кришталеві рюмочки та стопочки,

Yuri_61 написав: - ковдри на кожну стінку, - ковдри на кожну стінку,

Yuri_61 написав: - спортивна форма адидас чи другої фірми, вже не помню,

- всесвітня бібліотека на 100 томів (в кількості томів можу помилятися). - спортивна форма адидас чи другої фірми, вже не помню,- всесвітня бібліотека на 100 томів (в кількості томів можу помилятися).

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