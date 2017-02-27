Shaman написав:а це якийсь шаблон - яхта та дівчата?
Для тех, кто не подвержен или не знаком с морской болезнью, это наиболее очевидный способ реализации извечной мечты о сытом и приятном безделье в сочетании с возможностью оградить себя от нежелательного соседства. Из-за перенаселенности достижение рая на земле выглядит малореальным, поэтому стремимся в море.
Yuri_61 написав:Для випендрьожу.
Далеко не всегда. Вы как-то смешали в одну кучу явления разной природы и разных эпох.
Yuri_61 написав:1) квартира
Квартиры не продавались, были у большинства, предметом выпендрежа были редко.
Yuri_61 написав:- кришталеві рюмочки та стопочки,
Может быть я вырос в другой среде, но у меня осталось воспоминание о хрустале как об универсальном подарке. Он был достаточно ценен и был в магазинах. Придумать подарок интереснее, а потом еще его и достать - это был тот еще квест. Для себя никогда не покупался.
Yuri_61 написав:- ковдри на кожну стінку,
Одеяла на стену вешали только самые бедные. Простенькие ковры были достаточно доступны. В бетонных панельках это было способом избавиться от холода, которым веяло даже от внутренних стен, а заодно чуть приглушить посторонние звуки. В тех домах температура в комнатах поддерживалась за счет избыточного отопления, это предполагает холодные стены. По нормам тех времен, допускалась разница температур в помещении и на поверхности стены 6 градусов.
Yuri_61 написав:- спортивна форма адидас чи другої фірми, вже не помню, - всесвітня бібліотека на 100 томів (в кількості томів можу помилятися).
А это одновременно и разные эпохи, и разные круги общества.
Еще многое ценилось как запретный плод. Это было для себя, а не на показ. Наша психология часто примитивна, но не настолько, чтобы все сводить только к одному побудительному мотиву. В конце концов, обладание чем-то, чего нет у других может быть внутренним критерием собственных успехов, вне зависимости от реакции окружающих.
Yuri_61 написав:а ви замислювалися над тим фактом, що РФ єдина існуюча імперія у сучасному Світі? Були: Римська, Британська, Іспанська, Французька, Китайська, Японська та багато інших імперій, існування яких призвело до світових війн і локальних війн і до їх розпаду. Ви це усвідомлювали, що існування цієї останньої імперії неминуче призведе до нападу на Україну?
Не зміг промовчать. ) Повна нісенітниця. Імперія існувала одна - Римська. При цьому, як зараз кажуть, влада належала народу. В інших випадках це були царства (без виборного права). В середньовіччі історики-пропагандони почали примазувати свої царства до величності Римської імперії використовуючи термін "імперія". Трошки вікіпедії: Импе́рий в Древнем Риме — публично-правовое понятие, характеризующее высшую исполнительную власть в римской общине. Тот, кому давался империй, мог действовать от имени государства во всех областях общественной жизни. От слова «империй» и произошло слово «империя» — территория, на которую распространяется действие империя. ПС. З виборами у нас теж біда. В демократичних суспільствах за умов неможливості проведения виборів створюються комітети національної згоди (або щось з іншою назвою), в які входять представники різних політичних сил та відомі політичні діячі. Я б Бориса Джонсона додав.) А так, ми фактично потихеньку наближаємось до військової диктатури.
Andrey2512 написав:Как думаете, на этой неделе увидим 37.хх?
Подивився історію за минулі роки. Низ найчастіше був 8 лютого. Тобто в п'ятницю вгору. Але це було в минулому. Новини з США (геть не передбачувані) можуть вплинути на курс. Та й статистка від НБУ за січень може додати негативу.