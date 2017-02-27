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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:41

Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80 у валютчиков и в банках всё выметали по 39,30 - 39,50, прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами - нафиг никому ничего не надо! 🙄🙄🙄
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:51

asti Знаєте, Ви нагадуєте мені маму, яку я не зміг переконати міняти гривню на $ до війни, коли курс виріс до 28 (поміняю влітку, коли курс упаде (с)), потім весною таки умовив поміняти всі гривні на Євро по 34 з копійками, а потім влітку вислузовував, що "можна взяти по 33, не треба було міняти"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:16

  Дюрі-бачі написав:asti Знаєте, Ви нагадуєте мені маму, яку я не зміг переконати міняти гривню на $ до війни, коли курс виріс до 28 (поміняю влітку, коли курс упаде (с)), потім весною таки умовив поміняти всі гривні на Євро по 34 з копійками, а потім влітку вислузовував, що "можна взяти по 33, не треба було міняти"

Це як в казіно - грати на свої
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:25

  asti написав:Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80

прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами -
нафиг никому ничего не надо
ресурс у покупающих кончился
пока
flysoulfly
 
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