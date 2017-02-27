|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:41
Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80 у валютчиков и в банках всё выметали по 39,30 - 39,50, прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами - нафиг никому ничего не надо! 🙄🙄🙄
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3734
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:51
asti Знаєте, Ви нагадуєте мені маму, яку я не зміг переконати міняти гривню на $ до війни, коли курс виріс до 28 (поміняю влітку, коли курс упаде (с)), потім весною таки умовив поміняти всі гривні на Євро по 34 з копійками, а потім влітку вислузовував, що "можна взяти по 33, не треба було міняти"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2260
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2024 11:16
Дюрі-бачі написав:asti
Знаєте, Ви нагадуєте мені маму, яку я не зміг переконати міняти гривню на $ до війни, коли курс виріс до 28 (поміняю влітку, коли курс упаде (с)), потім весною таки умовив поміняти всі гривні на Євро по 34 з копійками, а потім влітку вислузовував, що "можна взяти по 33, не треба було міняти"
Це як в казіно - грати на свої
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15712
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лют, 2024 11:25
asti написав:
Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80
прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами -
нафиг никому ничего не надо
гребли "шоб було" "буде дороже"
ресурс у покупающих кончился
пока
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4217
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33549
|36733103
|
Нед 04 лют, 2024 23:41
Rack
|
|1913
|13180457
|
|
|7978
|23151737
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|