Додано: Пон 05 лют, 2024 13:49

Погашение 3-месячных депосертификатов составиломлрд. грн. (неделей ранее привлечение 22.757 млрд. грн.).Привлечения не было.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 15.81 млрд. грн.)Т.о. чистая эмиссия за неделю составиламлрд. грн, (неделей ранее изъятие 38.617 млрд. грн)Разнесение на разные недели размещения и погашения депосертификатов заставило серьезно играть этот параметр. На следующей неделе будет изъятие. Ну и улучшение валютного баланса отрицательно сказалось на утилизации лишней гривны. Лапы вытащишь - хвост увязнет.Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 631.429 млрд. грн. (неделей ранее 611.458 млрд. грн.)Качаются качели. Могли бы назначить такой срок депосертификатов, чтобы размещения и погашения происходили в один день - ситуация выглядела бы более стабильной, и нам было бы спокойнейДоходы казначейства превысили расходы намлрд. грн. (неделей ранее расходы 21.509 млрд. грн.)Весьма приятная неожиданность. Казна пополнялась каждый день.За неделю было инкассированомлрд. грн. (неделей ранее 1.791 млрд. грн.)Интенсивность перетока наличных в банки значительно возросла. Направление не менялось все дни, но в начале недели традиционно инкассировали больше.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 15,05;Продал – 239,00.Я не знаю, чему радоваться больше, минимальному с апреля прошлого года балансу инвестиций или появлению весомой суммы в покупке, что говорит о паре часов естественного изобилия на МБ?Как я вчера и предположил, баланс интервенций все дни склонялся к продаже, покупка была явлением временным. Но она была!Четыре первых дня недели (по пятому еще нет данных) клиентское предложение валюты превышало спрос. Картину немного портит только алчность физиков, которые продолжают грести валюту.Если пренебречь увеличением сверхликвидности, причины которого понятны, неделя выглядит крайне оптимистичной. Дела бюджетные и валютные порадовали одновременно.