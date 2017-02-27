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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:41

Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80 у валютчиков и в банках всё выметали по 39,30 - 39,50, прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами - нафиг никому ничего не надо! 🙄🙄🙄
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:51

asti Знаєте, Ви нагадуєте мені маму, яку я не зміг переконати міняти гривню на $ до війни, коли курс виріс до 28 (поміняю влітку, коли курс упаде (с)), потім весною таки умовив поміняти всі гривні на Євро по 34 з копійками, а потім влітку вислузовував, що "можна взяти по 33, не треба було міняти"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:16

  Дюрі-бачі написав:asti Знаєте, Ви нагадуєте мені маму, яку я не зміг переконати міняти гривню на $ до війни, коли курс виріс до 28 (поміняю влітку, коли курс упаде (с)), потім весною таки умовив поміняти всі гривні на Євро по 34 з копійками, а потім влітку вислузовував, що "можна взяти по 33, не треба було міняти"

Це як в казіно - грати на свої
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:25

  asti написав:Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80

прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами -
нафиг никому ничего не надо
гребли "шоб було" "буде дороже"
ресурс у покупающих кончился
пока
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:42

Так що к нас на горизонті найближчі тижні? Вниз?
Бо є трохи гривні...думаю вже купляти чи почекати :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:45

  asti написав:Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80 у валютчиков и в банках всё выметали по 39,30 - 39,50, прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами - нафиг никому ничего не надо! 🙄🙄🙄

Середина декабря и до середины января постоянно так. Местные бюджеты скидывают грн. бизнесу за работы и бизнес сразу покупает валюту по любому курсу. Они не хотят ждать курс 37, 36, 35..... А то вдруг проверка и тогда - было ваше , стало наше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:48

  lov2108 написав:Так що к нас на горизонті найближчі тижні? Вниз?
Бо є трохи гривні...думаю вже купляти чи почекати :mrgreen:
Как только придёт окончательно новость из США, то рынок сразу покажет свой курс. Думаю уходить будем вверх, т.к. помощи по всем каналам реально равны 0000. В марте скачок назад, т.к. всё же по др. схемам что то начнём получать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:49

Финансовая сводка за прошедшую неделю

Погашение 3-месячных депосертификатов составило 31.586 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 22.757 млрд. грн.).
Привлечения не было.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 8.446 млрд. грн. (неделей ранее 15.81 млрд. грн.)

Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 23.14 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 38.617 млрд. грн)
Разнесение на разные недели размещения и погашения депосертификатов заставило серьезно играть этот параметр. На следующей неделе будет изъятие. Ну и улучшение валютного баланса отрицательно сказалось на утилизации лишней гривны. Лапы вытащишь - хвост увязнет.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1608.487 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 631.429 млрд. грн. (неделей ранее 611.458 млрд. грн.)
Качаются качели. Могли бы назначить такой срок депосертификатов, чтобы размещения и погашения происходили в один день - ситуация выглядела бы более стабильной, и нам было бы спокойней :)

Доходы казначейства превысили расходы на 12.383 млрд. грн. (неделей ранее расходы 21.509 млрд. грн.)
Весьма приятная неожиданность. Казна пополнялась каждый день.

За неделю было инкассировано 6.361 млрд. грн. (неделей ранее 1.791 млрд. грн.)
Интенсивность перетока наличных в банки значительно возросла. Направление не менялось все дни, но в начале недели традиционно инкассировали больше.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 15,05;
Продал – 239,00.
Я не знаю, чему радоваться больше, минимальному с апреля прошлого года балансу инвестиций или появлению весомой суммы в покупке, что говорит о паре часов естественного изобилия на МБ?
Как я вчера и предположил, баланс интервенций все дни склонялся к продаже, покупка была явлением временным. Но она была!
Четыре первых дня недели (по пятому еще нет данных) клиентское предложение валюты превышало спрос. Картину немного портит только алчность физиков, которые продолжают грести валюту.

Если пренебречь увеличением сверхликвидности, причины которого понятны, неделя выглядит крайне оптимистичной. Дела бюджетные и валютные порадовали одновременно.
Сибарит
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