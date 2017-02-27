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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11170111711117211173
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:59

feecold
"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження". Так директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.

АПД: Додам, що для мене особисто це більше схоже на бухгалтерські маніпуляції. Бо я знаю просте правило, що від перестановки взуття ноги не змінюються. Конкретизую. Для наших партнерів "роблять картинку" що все йде за планом. І це правда. єдине, що горизонт цього планування (це моє ІМХО) не більше 3-х місяців. А далі ми маємо отримати гроші від партнерів і буде новий горизонт планування.

Велика наша надія (в економіці) зараз на водний коридор та відновлення роботи наших металургів.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Велика наша надія (в економіці) зараз на водний коридор та відновлення роботи наших металургів.


Це ваші солодкі мрії?) А ще нік: Реаліст
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................05.02.2024............06.02.2024
дата розрахунку.................02.02.2024.............05.02.2024
Євро....................................40,8797..................40,3747
Долар США.........................37,5698..................37,5544...-0.04%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.02.2024.........................37,5475

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0751 (на прошлой сессии 1.0881) -1.19%

Сессия получилась спокойная и низкооборотистая.
Стартовали чуть ниже закрытия пятницы, потом немного выросли и остановились в районе действующего официального курса.
"Ямка" в начале сессии позволила справочному курсу оказаться ниже действующего официального на две с лишком копейки.
Официальный курс почти копейку отыграл.
Укрепление гривны относительно доллара за день составило 1.54 копейки.
Стабильность гривны относительно резко подорожавшего доллара можно считать укреплением. Относительно евро укрепление составило внушительные 50.5 копеек.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.34 (на прошлой сессии 102.99)
Очень редко приходится такое писать в понедельник, но имеем весьма существенный рост. Впрочем, основной рост пришелся на пятницу после 15, когда индекс доллара за полчаса прибавил почти процент. После этого рост замедлился, но не остановился.
Сейчас индекс доллара находится на максимальных с середины ноября значениях.
...........................................................
  Realist написав:Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.

Зачем искать сложные объяснения, если есть простое - налоговый период?
Для общего увеличения доходов бюджета одного желания не достаточно. Это достаточно сложный и небыстрый процесс с малопредсказуемым результатом, даже в мирное время.
Ну и от доходов никто никогда не отказывается, даже без требований партнеров.
По второму вопросу могу предложить только переживать неприятности по мере их поступления.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 16:01

  Сибарит написав:
  Realist написав:Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.

Зачем искать сложные объяснения, если есть простое - налоговый период?
Для общего увеличения доходов бюджета одного желания не достаточно. Это достаточно сложный и небыстрый процесс с малопредсказуемым результатом, даже в мирное время.
Ну и от доходов никто никогда не отказывается, даже без требований партнеров.
По второму вопросу могу предложить только переживать неприятности по мере их поступления.

наразі вже немає таких великих піків по податках. тому більш вірогідно, що держава просто зменшила свої витрати.
Shaman
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  #<1 ... 11170111711117211173
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