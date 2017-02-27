Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................05.02.2024............06.02.2024
дата розрахунку.................02.02.2024.............05.02.2024
Євро....................................40,8797..................40,3747
Долар США.........................37,5698..................37,5544
...-0.04%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.02.2024.........................37,5475
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0751
(на прошлой сессии 1.0881) -1.19%
Сессия получилась спокойная и низкооборотистая.
Стартовали чуть ниже закрытия пятницы, потом немного выросли и остановились в районе действующего официального курса.
"Ямка" в начале сессии позволила справочному курсу оказаться ниже действующего официального на две с лишком копейки.
Официальный курс почти копейку отыграл.
Укрепление гривны относительно доллара за день составило 1.54 копейки.
Стабильность гривны относительно резко подорожавшего доллара можно считать укреплением. Относительно евро укрепление составило внушительные 50.5 копеек.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.34
(на прошлой сессии 102.99)
Очень редко приходится такое писать в понедельник, но имеем весьма существенный рост. Впрочем, основной рост пришелся на пятницу после 15, когда индекс доллара за полчаса прибавил почти процент. После этого рост замедлился, но не остановился.
Сейчас индекс доллара находится на максимальных с середины ноября значениях.
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Realist написав:
Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.
Зачем искать сложные объяснения, если есть простое - налоговый период?
Для общего увеличения доходов бюджета одного желания не достаточно. Это достаточно сложный и небыстрый процесс с малопредсказуемым результатом, даже в мирное время.
Ну и от доходов никто никогда не отказывается, даже без требований партнеров.
По второму вопросу могу предложить только переживать неприятности по мере их поступления.