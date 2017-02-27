Додано: Пон 05 лют, 2024 15:39

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Realist написав: Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу. Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................05.02.2024............06.02.2024дата розрахунку.................02.02.2024.............05.02.2024Євро....................................40,8797..................40,3747Долар США.........................37,5698.....................-0.04%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0005.02.2024.........................37,5475Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0881)Сессия получилась спокойная и низкооборотистая.Стартовали чуть ниже закрытия пятницы, потом немного выросли и остановились в районе действующего официального курса."Ямка" в начале сессии позволила справочному курсу оказаться ниже действующего официального на две с лишком копейки.Официальный курс почти копейку отыграл.Укрепление гривны относительно доллара за день составило 1.54 копейки.Стабильность гривны относительно резко подорожавшего доллара можно считать укреплением. Относительно евро укрепление составило внушительные 50.5 копеек.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 102.99)Очень редко приходится такое писать в понедельник, но имеем весьма существенный рост. Впрочем, основной рост пришелся на пятницу после 15, когда индекс доллара за полчаса прибавил почти процент. После этого рост замедлился, но не остановился.Сейчас индекс доллара находится на максимальных с середины ноября значениях............................................................Зачем искать сложные объяснения, если есть простое - налоговый период?Для общего увеличения доходов бюджета одного желания не достаточно. Это достаточно сложный и небыстрый процесс с малопредсказуемым результатом, даже в мирное время.Ну и от доходов никто никогда не отказывается, даже без требований партнеров.По второму вопросу могу предложить только переживать неприятности по мере их поступления.