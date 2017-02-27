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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11169111701117111172>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:42

Так що к нас на горизонті найближчі тижні? Вниз?
Бо є трохи гривні...думаю вже купляти чи почекати :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:45

  asti написав:Поражаюсь нашим людям...
Месяц назад гребли по 39,80 у валютчиков и в банках всё выметали по 39,30 - 39,50, прошел месяц...
Доллара валом по 38 и даже уже ниже местами - нафиг никому ничего не надо! 🙄🙄🙄

Середина декабря и до середины января постоянно так. Местные бюджеты скидывают грн. бизнесу за работы и бизнес сразу покупает валюту по любому курсу. Они не хотят ждать курс 37, 36, 35..... А то вдруг проверка и тогда - было ваше , стало наше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:48

  lov2108 написав:Так що к нас на горизонті найближчі тижні? Вниз?
Бо є трохи гривні...думаю вже купляти чи почекати :mrgreen:
Как только придёт окончательно новость из США, то рынок сразу покажет свой курс. Думаю уходить будем вверх, т.к. помощи по всем каналам реально равны 0000. В марте скачок назад, т.к. всё же по др. схемам что то начнём получать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:49

Финансовая сводка за прошедшую неделю

Погашение 3-месячных депосертификатов составило 31.586 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 22.757 млрд. грн.).
Привлечения не было.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 8.446 млрд. грн. (неделей ранее 15.81 млрд. грн.)

Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 23.14 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 38.617 млрд. грн)
Разнесение на разные недели размещения и погашения депосертификатов заставило серьезно играть этот параметр. На следующей неделе будет изъятие. Ну и улучшение валютного баланса отрицательно сказалось на утилизации лишней гривны. Лапы вытащишь - хвост увязнет.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1608.487 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 631.429 млрд. грн. (неделей ранее 611.458 млрд. грн.)
Качаются качели. Могли бы назначить такой срок депосертификатов, чтобы размещения и погашения происходили в один день - ситуация выглядела бы более стабильной, и нам было бы спокойней :)

Доходы казначейства превысили расходы на 12.383 млрд. грн. (неделей ранее расходы 21.509 млрд. грн.)
Весьма приятная неожиданность. Казна пополнялась каждый день.

За неделю было инкассировано 6.361 млрд. грн. (неделей ранее 1.791 млрд. грн.)
Интенсивность перетока наличных в банки значительно возросла. Направление не менялось все дни, но в начале недели традиционно инкассировали больше.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 15,05;
Продал – 239,00.
Я не знаю, чему радоваться больше, минимальному с апреля прошлого года балансу инвестиций или появлению весомой суммы в покупке, что говорит о паре часов естественного изобилия на МБ?
Как я вчера и предположил, баланс интервенций все дни склонялся к продаже, покупка была явлением временным. Но она была!
Четыре первых дня недели (по пятому еще нет данных) клиентское предложение валюты превышало спрос. Картину немного портит только алчность физиков, которые продолжают грести валюту.

Если пренебречь увеличением сверхликвидности, причины которого понятны, неделя выглядит крайне оптимистичной. Дела бюджетные и валютные порадовали одновременно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:36

  Сибарит написав:
Доходы казначейства превысили расходы на 12.383 млрд. грн. (неделей ранее расходы 21.509 млрд. грн.)
Весьма приятная неожиданность. Казна пополнялась каждый день.

Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.
  Сибарит написав:Если пренебречь увеличением сверхликвидности, причины которого понятны, неделя выглядит крайне оптимистичной. Дела бюджетные и валютные порадовали одновременно.

Неділя так, оптимістична. Проте рано чи пізно потрібно буде йти на непопулярні кроки. І я навіть не уявляю чи хтось розуміє наскільки непопулярними вони будуть і чи країна (разом із чиновниками) до цього готова.
720 млрд грн на мобілізацію 500 тисяч осіб – багато чи мало?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:41

  Realist написав:
  Сибарит написав:
Доходы казначейства превысили расходы на 12.383 млрд. грн. (неделей ранее расходы 21.509 млрд. грн.)
Весьма приятная неожиданность. Казна пополнялась каждый день.

Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.

Яка саме підстава стала приводом для цього?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:59

feecold
"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження". Так директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.

АПД: Додам, що для мене особисто це більше схоже на бухгалтерські маніпуляції. Бо я знаю просте правило, що від перестановки взуття ноги не змінюються. Конкретизую. Для наших партнерів "роблять картинку" що все йде за планом. І це правда. єдине, що горизонт цього планування (це моє ІМХО) не більше 3-х місяців. А далі ми маємо отримати гроші від партнерів і буде новий горизонт планування.

Велика наша надія (в економіці) зараз на водний коридор та відновлення роботи наших металургів.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Велика наша надія (в економіці) зараз на водний коридор та відновлення роботи наших металургів.


Це ваші солодкі мрії?) А ще нік: Реаліст
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................05.02.2024............06.02.2024
дата розрахунку.................02.02.2024.............05.02.2024
Євро....................................40,8797..................40,3747
Долар США.........................37,5698..................37,5544...-0.04%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.02.2024.........................37,5475

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0751 (на прошлой сессии 1.0881) -1.19%

Сессия получилась спокойная и низкооборотистая.
Стартовали чуть ниже закрытия пятницы, потом немного выросли и остановились в районе действующего официального курса.
"Ямка" в начале сессии позволила справочному курсу оказаться ниже действующего официального на две с лишком копейки.
Официальный курс почти копейку отыграл.
Укрепление гривны относительно доллара за день составило 1.54 копейки.
Стабильность гривны относительно резко подорожавшего доллара можно считать укреплением. Относительно евро укрепление составило внушительные 50.5 копеек.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.34 (на прошлой сессии 102.99)
Очень редко приходится такое писать в понедельник, но имеем весьма существенный рост. Впрочем, основной рост пришелся на пятницу после 15, когда индекс доллара за полчаса прибавил почти процент. После этого рост замедлился, но не остановился.
Сейчас индекс доллара находится на максимальных с середины ноября значениях.
...........................................................
  Realist написав:Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.

Зачем искать сложные объяснения, если есть простое - налоговый период?
Для общего увеличения доходов бюджета одного желания не достаточно. Это достаточно сложный и небыстрый процесс с малопредсказуемым результатом, даже в мирное время.
Ну и от доходов никто никогда не отказывается, даже без требований партнеров.
По второму вопросу могу предложить только переживать неприятности по мере их поступления.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 16:01

  Сибарит написав:
  Realist написав:Є підстава вважати, що це так намагаються виконати вимогу наших партнерів по збільшенню доходів бюджету в середині країни, щоб відкрити шлях до отримання допомоги та підсилити позицію наших дипломатів. Мовляв, дивіться, ми самі стараємось, а не тільки надіємось на вашу допомогу.

Зачем искать сложные объяснения, если есть простое - налоговый период?
Для общего увеличения доходов бюджета одного желания не достаточно. Это достаточно сложный и небыстрый процесс с малопредсказуемым результатом, даже в мирное время.
Ну и от доходов никто никогда не отказывается, даже без требований партнеров.
По второму вопросу могу предложить только переживать неприятности по мере их поступления.

наразі вже немає таких великих піків по податках. тому більш вірогідно, що держава просто зменшила свої витрати.
Shaman
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