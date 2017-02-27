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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лют, 2024 16:51
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:07
В НБУ очікують зниження облікової ставки до 13-14%
Під час дискусії члени комітету погодилися, що Нацбанк має діяти зважено з огляду на прогнозоване пришвидшення інфляції у 2024 році, що позначиться, ймовірно, на очікуваннях. Крім того, варто враховувати посилення та часткову реалізацію ризиків щодо ритмічності надходження й обсягів міжнародної допомоги.
На їхню думку, Національний банк зможе повернутися до зниження облікової ставки у другій половині року, якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію, а ритмічність надходження міжнародного фінансування відновиться.
Зазначається, що за таких умов помірне пом'якшення процентної політики не перешкоджатиме забезпеченню курсової стійкості та поверненню інфляції до цільового діапазону, водночас підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.
Переважна більшість учасників дискусії очікують, що розмір облікової ставки становитиме 14% наприкінці року, а ще кілька членів комітету вважають, що 13%.
Водночас учасники дискусії погодилися, що НБУ має бути готовий адаптувати монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та економічного розвитку.
"Ураховуючи зростання рівня невизначеності, особливо навколо перебігу війни та підтримки України, перегляд траєкторії ставки на всьому прогнозному горизонті є доволі ймовірним для підтримання належних монетарних умов", – додали в НБУ.
Одразу кілька членів комітету зауважили, що ближче до середини року регулятор зможе точніше оцінити реалістичність основних припущень, закладених у прогноз на 2024-2026 роки, та відповідно орієнтуватиметься на цей аналіз у своїх подальших рішеннях щодо облікової ставки.
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:58
jump що за формулювання "В НБУ"? Що за комітет? НБУ сам може понижати ставку. Можливо малось на увазі "Від НБУ", але тоді нащо це постити.
Днями був звіт від НБУ де вони прогнозують "пришвидшення збільшення яінфляції в цьому році", виходячи з цього як можна понижати ставку.
Додано: Пон 05 лют, 2024 19:28
Трамп закликав саботувати угоду з підтримкою України.
Республіканцям потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію, який жодним чином не прив'язаний до іноземної допомоги, а нинішній законопроєкт, який включає допомогу Україні, підтримувати не варто, вважає Трамп.
Додано: Вів 06 лют, 2024 13:02
Середньорічна зважена 2024
Вітаюсь совсіма!
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0044
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0059
Повні оберти МБ за тиждень - 861,1664
Середні оберти за тиждень - 172,2333
Середні оберти за рік - 184,2593
СередньоТижневеЗважене - 37,7505
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена не дивлячись на спробу курсу НБУ підскочити в пʼятницю в кінці тижня таки припалала. Хоча середньотижнева виросла.
Середні оберти за тиждень трошечки підросли, хоча і лишилися меньшими за середньорічні, які знову впали. НБУ не поспішав витрачати валюту!
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0254
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0234
Повні оберти МБ за тиждень - 857,8506
Середні оберти за тиждень - 171,5701
Середні оберти за рік - 187,2658
СередньоТижневеЗважене - 37,5131
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня підрорсла. Середньотижнева була найменьшою цього року.
Середні оберти за тиждень як і середньорічні впали. Хоча середньотижневі і лишилися меньшиими ніж середньорічні оберти. НБУ не поспішав витрачати валюту!
На початку цього тижня КУРС ХОЧ І ДУЖЕ ДУЖЕ СЛАБО ТА ПАДАВ. Здається, кінець тижня призведе до потреби в ВАЛЮТІ.
ВО
PS
Для не дуже зрячих! Шукайте натяк на прогноз того, чого робити, в останньому абзаці болдом.
Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 лют, 2024 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 06 лют, 2024 13:41
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