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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11170111711117211173
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:05

Резервы

НБУ опубликовал информацию о резервах.
НБУ написав:Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

В абсолютном выражении сокращение составило 1 989 млн дол. США.

При почти полном отсутствии внешней помощи, могло быть и хуже.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:28

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету
залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн;
- UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн;
- UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26.
Я ничего не понимаю!
Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн.
Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее.
Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.
Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.
А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.
Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
Сибарит
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  #<1 ... 11170111711117211173
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