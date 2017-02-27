НБУ написав:Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.
В абсолютном выражении сокращение составило 1 989 млн дол. США.
При почти полном отсутствии внешней помощи, могло быть и хуже.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ). Из них: - UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн; - UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн; - UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26. Я ничего не понимаю! Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн. Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее. Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска. Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте. А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького. Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.