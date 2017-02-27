НБУ написав:Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.
В абсолютном выражении сокращение составило 1 989 млн дол. США.
При почти полном отсутствии внешней помощи, могло быть и хуже.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ). Из них: - UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн; - UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн; - UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26. Я ничего не понимаю! Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн. Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее. Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска. Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте. А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького. Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ). Из них: - UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн; - UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн; - UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26. Я ничего не понимаю! Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн. Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее. Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска. Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте. А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького. Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year "Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года". https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка. ПС. "Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".