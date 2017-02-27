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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11170111711117211173
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:05

Резервы

НБУ опубликовал информацию о резервах.
НБУ написав:Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

В абсолютном выражении сокращение составило 1 989 млн дол. США.

При почти полном отсутствии внешней помощи, могло быть и хуже.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:28

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету
залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн;
- UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн;
- UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26.
Я ничего не понимаю!
Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн.
Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее.
Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.
Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.
А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.
Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У січні 2024 року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, — премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Новим «зерновим» коридором пройшло вже 660+ кораблів. 70% з перевезеного — аграрна продукція.

Times of Ukraine
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:43

yama россияне открыли коридор?? Скоро и битки из США пойдут морем?))

ПС. Если это правда, то что-то закрадывается очередная мысль про договорняк
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:14

  Andrey2512 написав:yama россияне открыли коридор?? Скоро и битки из США пойдут морем?))

ПС. Если это правда, то что-то закрадывается очередная мысль про договорняк

А просто, что черноморская флотилия ушла из Крыма почти полностью, в голову не пришло?
Именно благодаря тому ГУР, который в Африке зарабатывает деньги.


https://www.wsj.com/world/russia-withdr ... s-51d6d4f5
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:44

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету
залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн;
- UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн;
- UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26.
Я ничего не понимаю!
Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн.
Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее.
Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.
Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.
А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.
Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.



что слышно по евробондам? когда всех накажут? :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:30

The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year
"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года".
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding
Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка.
ПС.
"Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 23:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:02

  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.

"Німеччина збиралася вдвічі збільшити військову допомогу Україні у 2024 році – до 8 млрд євро. Але через «дірку» у бюджеті у розмірі 60 млрд переговори про нього було відкладено, щоб знайти вихід із кризи".
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:12

  Сибарит написав:Я ничего не понимаю!
Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций


"у нас единственная проблема – как просить, имея все...
Я думаю, шо надо скрывать...
жить все лучше и лучше, скрывая это, и прося все больше и больше..."
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