Додано: Вів 06 лют, 2024 17:28

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 лютого 2024 року, до державного бюджету

залучено 8 376 975 191,85 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- UA4000230213(П) - до 12.03.2025 - 399 дн.- 16,80% - 3 201 960 000,00 грн;

- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 616 дн.- 17,80% - 2 113 400 000,00 грн;

- UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1113 дн.- 18,87% - 56 669 334,36 грн;

- UA4000230106 - до 20.03.2025 - 407 дн.- 4,65% - $80 015 813,26.

Я ничего не понимаю!

Вокруг стоны о пустой казне и паника по поводу сокращения помощи, а минфин режет предложение облигаций. Суммарное предложение всех гривневых бумаг составило 6 млрд. грн. по номиналу. Плюс $100 млн.

Вопреки столь скудному предложению, а может быть и благодаря, результат оказался значительно веселее, чем неделей ранее.

Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.

Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.

А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.

Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.