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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2024 00:23
(при новые гривневые ОВГЗ чуть раньше)
asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
И теперь:
Сибарит написав:
Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.
Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.
А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.
Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
Т.е. долларовые ОВГЗ можно считать, что интересом пользуются отрицательным? Таки доллар никому не нужен?
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