Сибарит написав:Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска. Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте. А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького. Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
Т.е. долларовые ОВГЗ можно считать, что интересом пользуются отрицательным? Таки доллар никому не нужен?