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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11171111721117311174
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:23

(при новые гривневые ОВГЗ чуть раньше)
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...

И теперь:
  Сибарит написав:Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.
Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.
А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.
Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.

Т.е. долларовые ОВГЗ можно считать, что интересом пользуются отрицательным? Таки доллар никому не нужен?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:35

oleg49 Конгрес відхилив законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні https://babel.ua/news/103648-kongres-vi ... i-ukrajini
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:07

  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.

есть сомнения в его победе?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:11

  oleg49 написав:The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year
"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года".
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding
Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка.
ПС.
"Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".

Навіщо ви годуєте нас не свіжими продуктами
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yama
 
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