The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины".Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка.ПС."Голосование было 49 против 51, посколькуреспубликанцы в Сенате выступали против продвижения закона".