Сибарит написав:Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска. Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте. А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького. Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.
Т.е. долларовые ОВГЗ можно считать, что интересом пользуются отрицательным? Таки доллар никому не нужен?
oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.
oleg49 написав:The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year "Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года". https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка. ПС. "Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".
Навіщо ви годуєте нас не свіжими продуктами This article is more than 2 months old Статті більше 2х місяців !
oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.
есть сомнения в его победе?
Є сумніви в його проросійські позиції. У нього про американська позиція. 1-а каденція Трампа не дала росіянцям жодних преференцій і бонусів. Якщо я помиляюсь можете поправити мене і написати, що хорошого Трамп зробив для россіянців. Його політичні заяви перед виборами треба розглядати як агітаційні заяви, якщо ми згадаємо передвиборчу програму всіх наших президентів ми знайдемо дуже багато невиконаних передвиборчих обіцянок. Треба розуміти що США відрізняється від України тим що Заміна президента не означає таких кардинальних змін як в Україні. Політична система - інша, політичні традиції існують є дуже багато врівноважуючих сил
Игорь Алексеевич написав: Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.
есть сомнения в его победе?
Є сумніви в його проросійські позиції. У нього про американська позиція. 1-а каденція Трампа не дала росіянцям жодних преференцій і бонусів. Якщо я помиляюсь можете поправити мене і написати, що хорошого Трамп зробив для россіянців. Його політичні заяви перед виборами треба розглядати як агітаційні заяви, якщо ми згадаємо передвиборчу програму всіх наших президентів ми знайдемо дуже багато невиконаних передвиборчих обіцянок. Треба розуміти що США відрізняється від України тим що Заміна президента не означає таких кардинальних змін як в Україні. Політична система - інша, політичні традиції існують є дуже багато врівноважуючих сил
Там Президент не Цар з диктаторськими повноваженнями, але тут поширють пропоганду, що демократи добро, а республіканці зло. Щиро наівно вірим що саме так як подають і є.
yama написав:Є сумніви в його проросійські позиції. У нього про американська позиція. 1-а каденція Трампа не дала росіянцям жодних преференцій і бонусів. Якщо я помиляюсь можете поправити мене і написати, що хорошого Трамп зробив для россіянців. Його політичні заяви перед виборами треба розглядати як агітаційні заяви, якщо ми згадаємо передвиборчу програму всіх наших президентів ми знайдемо дуже багато невиконаних передвиборчих обіцянок. Треба розуміти що США відрізняється від України тим що Заміна президента не означає таких кардинальних змін як в Україні. Політична система - інша, політичні традиції існують є дуже багато врівноважуючих сил
его бездействия уже будет очень хорошо для кацапов и все.
oleg49 написав:The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year "Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года". https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка. ПС. "Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".
Навіщо ви годуєте нас не свіжими продуктами This article is more than 2 months old Статті більше 2х місяців !
Вибачаюсь. Дійсно завтикав. Глянув на число, а на місяць не глянув.