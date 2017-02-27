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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11172111731117411175>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:23

(при новые гривневые ОВГЗ чуть раньше)
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...

И теперь:
  Сибарит написав:Сегодня было первичное размещение облигаций со сроком обращения чуть больше года. Новинки традиционно пользуются популярностью - раскуплены были все. Доходность получилась на уровне предыдущего, более короткого выпуска.
Среднесрок тоже раскупили весь. Доходность на месте.
А вот "резервные" бумаги спросом не пользовались. То ли все уже сбалансировали резервы, то ли народ хочет чего-нибудь новенького.
Валютных бумаг продали 80%. Это хороший рабочий результат.

Т.е. долларовые ОВГЗ можно считать, что интересом пользуются отрицательным? Таки доллар никому не нужен?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:35

oleg49 Конгрес відхилив законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні https://babel.ua/news/103648-kongres-vi ... i-ukrajini
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:07

  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.

есть сомнения в его победе?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:11

  oleg49 написав:The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year
"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года".
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding
Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка.
ПС.
"Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".

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yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:17

  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ.
Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.

есть сомнения в его победе?

Є сумніви в його проросійські позиції. У нього про американська позиція. 1-а каденція Трампа не дала росіянцям жодних преференцій і бонусів. Якщо я помиляюсь можете поправити мене і написати, що хорошого Трамп зробив для россіянців. Його політичні заяви перед виборами треба розглядати як агітаційні заяви, якщо ми згадаємо передвиборчу програму всіх наших президентів ми знайдемо дуже багато невиконаних передвиборчих обіцянок. Треба розуміти що США відрізняється від України тим що Заміна президента не означає таких кардинальних змін як в Україні. Політична система - інша, політичні традиції існують є дуже багато врівноважуючих сил
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:yama россияне открыли коридор?? Скоро и битки из США пойдут морем?))

ПС. Если это правда, то что-то закрадывается очередная мысль про договорняк

орки отримали пизди і бояться рипатися у Чорному морі. Ніхто не хоче плисти на корм крабам.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:28

  yama написав:
  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав: Теперь Шольц 9 февраля будет разговаривать с Байденом и решать про финансирование через ЕС. Но полная жо..а будет, если осенью победит Трамп.

есть сомнения в его победе?

Є сумніви в його проросійські позиції. У нього про американська позиція. 1-а каденція Трампа не дала росіянцям жодних преференцій і бонусів. Якщо я помиляюсь можете поправити мене і написати, що хорошого Трамп зробив для россіянців. Його політичні заяви перед виборами треба розглядати як агітаційні заяви, якщо ми згадаємо передвиборчу програму всіх наших президентів ми знайдемо дуже багато невиконаних передвиборчих обіцянок. Треба розуміти що США відрізняється від України тим що Заміна президента не означає таких кардинальних змін як в Україні. Політична система - інша, політичні традиції існують є дуже багато врівноважуючих сил

Там Президент не Цар з диктаторськими повноваженнями, але тут поширють пропоганду, що демократи добро, а республіканці зло. Щиро наівно вірим що саме так як подають і є.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:33

  yama написав:Є сумніви в його проросійські позиції. У нього про американська позиція. 1-а каденція Трампа не дала росіянцям жодних преференцій і бонусів. Якщо я помиляюсь можете поправити мене і написати, що хорошого Трамп зробив для россіянців. Його політичні заяви перед виборами треба розглядати як агітаційні заяви, якщо ми згадаємо передвиборчу програму всіх наших президентів ми знайдемо дуже багато невиконаних передвиборчих обіцянок. Треба розуміти що США відрізняється від України тим що Заміна президента не означає таких кардинальних змін як в Україні. Політична система - інша, політичні традиції існують є дуже багато врівноважуючих сил

его бездействия уже будет очень хорошо для кацапов
и все.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:13

  yama написав:
  oleg49 написав:The Senate has blocked a supplemental funding bill that included financial aid for Ukraine, Israel and Taiwan as well as provisions aimed at bolstering border security. The vote, which fell mostly along party lines, increases the likelihood that Congress will fail to approve more funding for Ukraine before the end of the year
"Сенат заблокировал законопроект о дополнительном финансировании, который включал финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также положения, направленные на укрепление безопасности границ. Голосование, которое в основном проходило по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца года".
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... ne-funding
Короче кажучи, до нас завітала біла пухнаста тваринка.
ПС.
"Голосование было 49 против 51, поскольку все республиканцы в Сенате выступали против продвижения закона".

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This article is more than 2 months old
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Вибачаюсь. Завтикав. Глянув на число, а на місяць не глянув.
Спробую реабілітуватись. Нижче дійсно вчорашня новина:
"Попытка принять в Сенате двухпартийный законопроект о границе провалилась во вторник после того, как республиканцы отказались от пакета, фактически отложив решение этого вопроса до конца ноября и приведя в ярость демократов.
Высшие республиканцы Сената заявили, что будут блокировать рассмотрение законопроекта Палатой представителей, при этом более половины участников конференции заявили о своей прямой оппозиции".
https://thehill.com/homenews/senate/445 ... rder-bill/
oleg49
 
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