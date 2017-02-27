Додано: Сер 07 лют, 2024 15:38

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Нацбанк знову пом’якшив низку валютних обмежень



Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте

особисто ви, та чому? Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєтеособисто ви, та чому?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................07.02.2024...........08.02.2024дата розрахунку.................06.02.2024............07.02.2024Євро....................................40,3946.................40,5035Долар США.........................37,6254....................-0.08%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.02.2024........................37,6023Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0736) +0.35%Справочный курс сегодня оказался почти на 2.5 копейки ниже действующего официального.О ходе торгов судить сложно, т.к. вся поступающая информация справочному курсу не соответствует. Можно предположить очень легкие колебания на одном уровне, но это не точно.Официальный курс сполз еще почти на копейку.Укрепление гривны за сессию составило 3.17 копейки.Вчерашний рост проходил на фоне невысоких оборотов и достаточно скромных интервенций, объем которых еще и снизился по сравнению с понедельником.Казначейство опять с доходом (это еще не облигации, они пойдут в статистику за сегодня).Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 104.46)Вчера с началом американской сессии началось снижение, которое к утру сильно замедлилось, но тенденция еще просматривается.....................................................Я вижу не столько смягчение ограничений, сколько технические правки.С фублями вообще не понятно: если разрешили продавать, то надо кому-то разрешить и покупать, а также что-то с ними делать. Похоже на формальность.Каких-либо серьезных смягчений в нынешней ситуации я не жду.