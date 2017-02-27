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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:58
Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:00
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:12
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:38
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................07.02.2024...........08.02.2024
дата розрахунку.................06.02.2024............07.02.2024
Євро....................................40,3946.................40,5035
Долар США.........................37,6254.................37,5937...-0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2024........................37,6023
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0774 (на прошлой сессии 1.0736) +0.35%
Справочный курс сегодня оказался почти на 2.5 копейки ниже действующего официального.
О ходе торгов судить сложно, т.к. вся поступающая информация справочному курсу не соответствует. Можно предположить очень легкие колебания на одном уровне, но это не точно.
Официальный курс сполз еще почти на копейку.
Укрепление гривны за сессию составило 3.17 копейки.
Вчерашний рост проходил на фоне невысоких оборотов и достаточно скромных интервенций, объем которых еще и снизился по сравнению с понедельником.
Казначейство опять с доходом (это еще не облигации, они пойдут в статистику за сегодня).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.03 (на прошлой сессии 104.46)
Вчера с началом американской сессии началось снижение, которое к утру сильно замедлилось, но тенденция еще просматривается.
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Я вижу не столько смягчение ограничений, сколько технические правки.
С фублями вообще не понятно: если разрешили продавать, то надо кому-то разрешить и покупать, а также что-то с ними делать. Похоже на формальность.
Каких-либо серьезных смягчений в нынешней ситуации я не жду.
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