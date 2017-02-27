|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:58
Може хтось підскаже якщо по свіфту гроші зайдуть з закордону скажем 3-5к долларів на рахунок банку (одноразово) чи можуть виникнути якісь проблеми з отриманням цих коштів(чрз приватбанк)?
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:00
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:12
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:38
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................07.02.2024...........08.02.2024
дата розрахунку.................06.02.2024............07.02.2024
Євро....................................40,3946.................40,5035
Долар США.........................37,6254.................37,5937...-0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2024........................37,6023
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0774 (на прошлой сессии 1.0736) +0.35%
Справочный курс сегодня оказался почти на 2.5 копейки ниже действующего официального.
О ходе торгов судить сложно, т.к. вся поступающая информация справочному курсу не соответствует. Можно предположить очень легкие колебания на одном уровне, но это не точно.
Официальный курс сполз еще почти на копейку.
Укрепление гривны за сессию составило 3.17 копейки.
Вчерашний рост проходил на фоне невысоких оборотов и достаточно скромных интервенций, объем которых еще и снизился по сравнению с понедельником.
Казначейство опять с доходом (это еще не облигации, они пойдут в статистику за сегодня).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.03 (на прошлой сессии 104.46)
Вчера с началом американской сессии началось снижение, которое к утру сильно замедлилось, но тенденция еще просматривается.
....................................................
Я вижу не столько смягчение ограничений, сколько технические правки.
С фублями вообще не понятно: если разрешили продавать, то надо кому-то разрешить и покупать, а также что-то с ними делать. Похоже на формальность.
Каких-либо серьезных смягчений в нынешней ситуации я не жду.
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:40
Пугали мобилизацией, и что же - закон в первом чтении принят - реакции НОЛЬ! Это как понимать прикажете?!
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:45
а з приводу фінмона питання будуть?
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:51
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Моня. Картка лежала на полиці більше року. Завів 200к зі своєї ПУМБи через кілька траншів. Через 15 хвилин посипались повідомлення. Спочатку блокування і «підтвердіть через ДІЮ що це ви». Потім поясніть походження коштів. Кинув в чат ОК-7, півгодини вивчала і розблокувала.
Сказала «у вас не характерна активність, ми маємо багато різних продуктів і послуг, а ви.. ».
Чесно сказав, що їх преміальні картки платні, тому не юзаю.
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:56
vladus17 вы даёте мало исходной информации и хотите чтобы вам дали исчерпывающий ответ по всем аспектам. Имхо это не правильно. То что вы вопрошаете во многом зависит от того какая у банка есть информация по клиенту и что это будет за платеж. Если вы только открывший счета безработный, пенсионер, студент и т.п. (т.е. то что банки оценивают как "группа риска") и на счетах у вас от силы бывало пара тысяч гривень то такая сумма вполне может вызвать возбуждение финмона. Если же у вас по счетам обороты в сотнях тысяч каждый месяц и все это белые доходы и уже изученные банком операции как законные - то такую сумму даже не заметят. Опять таки если это деньги - перевод как мат.помощь от родственников первой линии родства - банки могут пропустить а от чужого человека да и ещё если за крипту - могут заблочить и попросить доки о происхождении средств.
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:04
Что значит пугали ? С развитием технологий, как интернет так и медиа, вам просто дали немного информации, от которой вы испугались. Раньше бы этот закон приняли и никто бы не знал, кроме тех кто слушает радио там где пикает при голосовании.
То что нам сейчас доступно слишком много информации, я считаю злом.
Вы лучше расскажите какие манипуляции провели сегодня с райфом
|