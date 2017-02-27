Додано: Сер 07 лют, 2024 17:56

vladus17 вы даёте мало исходной информации и хотите чтобы вам дали исчерпывающий ответ по всем аспектам. Имхо это не правильно. То что вы вопрошаете во многом зависит от того какая у банка есть информация по клиенту и что это будет за платеж. Если вы только открывший счета безработный, пенсионер, студент и т.п. (т.е. то что банки оценивают как "группа риска") и на счетах у вас от силы бывало пара тысяч гривень то такая сумма вполне может вызвать возбуждение финмона. Если же у вас по счетам обороты в сотнях тысяч каждый месяц и все это белые доходы и уже изученные банком операции как законные - то такую сумму даже не заметят. Опять таки если это деньги - перевод как мат.помощь от родственников первой линии родства - банки могут пропустить а от чужого человека да и ещё если за крипту - могут заблочить и попросить доки о происхождении средств.